105 خيول تتسابق في أول سباقات المضمار العيناوي الليلة

المصدر: العين - طلحة عبدالله

ينطلق في الخامسة من مساء اليوم الخميس أول سباقات المضمار العيناوي بنادي العين للفروسية والرماية والغولف للخيول في الموسم الجديد بمشاركة 105 من الخيول التي تتنافس على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 490 ألف درهم، ويتألف السباق من 7 أشواط يتوقع أن تحفل بالإثارة والتنافس القوي بداية من الشوط الافتتاحي لمسافة 1400 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز للاسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، والذي تتنافس خلاله 15 من الخيول القوية.

الاختبار القوي

وفي الشوط الثاني سيكون (فوسكي) بقيادة الفارس إدري دي فريز، تحت الاختبار القوي عندما يتنافس مع 15 من الخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1000 متر وهو الشوط الوحيد المخصص للخيول المهجنة الأصيلة في الأمسية، فيما تستمر الإثارة بالشوط الثالث المخصص للخيول العربية الأصيلة (تكافؤ) حيث تتنافس خلاله 15 خيلاً تتسابق لمسافة 1800 متر.

فيما يشهد الشوط الرابع المخصص للخيول العربية المبتدئة مشاركة 15 خيلاً لمسافة 1600 متر وأبرزها (يا هو) الذي يمتطيه فارس الاسطبلات تاغ أوشيه، في حين يتواصل التنافس القوي للخيول المبتدئة بالشوط الخامس لنفس المسافة 1600 متر بمشاركة 15 خيلاً أيضاً، ويبرز منها كمرشح قوي للقب (أصلان الريف) تحت قيادة فيرون.

وفي الشوط السادس قبل الأخير بالأمسية تتسابق 15 خيلاً لمسافة 1600 متر (تكافؤ)، وذلك قبل أن يختتم الحفل بالشوط السابع والختامي للأمسية لمسافة 1400 متر.