«بيناتوبو» و«بلو بوينت» لجودلفين نجما جوائز «كارتييه»

المصدر: دبي - خالد المهيري

انتزعت خيول جودلفين، اثنين من الألقاب الثمانية لجوائز «كارتييه» العالمية في نسختها 29، في الحفل الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن يوم الأول من أمس. وحصد «بيناتوبو» لجودلفين لقب جائزة «بطل الناشئين»، نتيجة النتائج القوية التي حققها المهر، والتي تضمنت 6 انتصارات من 6 مشاركات، من ضمنها فوزان من الفئة الأولى في إيرلندا وبريطانيا.

كما حقق النجم الأسطوري المعتزل «بلو بوينت» لجودلفين، لقب «بطل السرعة»، والذي أثبت جدارته على المضامير العالمية، إذ حقق لقب «القوز للسرعة» في أمسية كأس دبي العالمي هذا العام، بالإضافة إلى الإنجاز التاريخي في مهرجان «رويال آسكوت» العريق في إنجلترا، إذ احتفظ بلقب «كينغز ستاند ستيكس»، وحقق في ذات المهرجان لقب «دياموند جوبيلي ستيكس»، ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه.

وشهد حفل الجوائز تألقاً لافتاً لخيول إسطبلات «جودمونت»، المملوكة للأمير خالد بن عبد الله آل سعود، إذ حققت 3 جوائز في الحفل، كان أبرزها احتفاظ «انيبل» للعام الثاني على التوالي، بلقب «حصان العام»، بالإضافة إلى لقب «بطل الخيول الأكبر سناً» لقوة الإنجازات التي حققتها المهرة هذا العام، أبرزها تحقيقها لقب «كينغ جورج» للمرة الثانية، عقب الإنجاز الأول التي حققته في عام 2017.

كما اقتنصت «كوادري لاترال»، لقب «بطلة الناشئات»، بعد أن قدمت موسماً رائعاً في السباقات العالمية، محققة 3 انتصارات من 3 مشاركات. وحقق «سترادي فيرياس» لقب «بطل التحمل» للعام الثاني على التوالي، نظراً للإنجازات الكبيرة التي حققها البطل، أهمها سباق «غولد كب» في مهرجان «رويال آسكوت».

بطلة المهرات

وتوجت «ستار كاتشر» بلقب (بطلة المهرات الثلاث سنوات)، والتي ظهرت بشكل قوي هذا الموسم، إذ حققت لقب «ريبلزديل ستيكس» في مهرجان «رويال آسكوت»، وسباق «بريتش شامبيونز للمهرات والأفراس»، في ختام «مهرجان الأبطال» في مضمار آسكوت. وحقق «تو دارن هوت» لقب «بطل خيول الثلاث سنوات»، الذي اعتزال هذا العام، ويمتلك في رصيده عدداً من الإنجازات المميزة، أهمها سباق «بري جان برات» في فرنسا.

شخصية العام

وتوّج الفارس الإيرلندي المتقاعد بات سمولين، بجائزة شخصية العام، تقديراً لتميزه في مهنته، وجهوده في مساعدة الذين يعانون من سرطان البنكرياس، خاصة أنه تم تشخيصه بالمرض العام الماضي.

جوائز

إن اختيار الفائزين بالجائزة، يتم بناء على 3 معايير، أولها النتائج التي حققتها الخيول المرشحة في السباقات المصنفة في الموسم، وتقييم الصحافيين ووسائل الإعلام وخبراء الهانديكاب، وبالتالي، يعكس التقييم أبعاداً تجمع بين الأداء في السباقات وانطباعات الخبراء والإعلاميين والجمهور.