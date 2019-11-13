مضمار جبل علي يستضيف سباق العوير الجمعة

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا - علي الظاهري

رحب المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، بالحضور خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بقاعة المجلس بمضمار جبل علي، يوم أمس، بحضور سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ونقل الحلواني للحضور تحيات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم راعي المضمار.

ومقدماً خالص الشكر والتقدير لجميع الشركاء والرعاة الرئيسيين للأشواط السبعة لسباق العوير، والذي سيقام يوم الجمعة المقبل 15 الجاري بالمضمار الأصفر بمشاركة 76 خيلاً تتنافس في 7 أشواط بمجموع جوائز قدرها 620 ألف درهم.

وأكد الحلواني أن إدارة المضمار تقدر الدعم الكبير من الشركاء الداعمين لمسيرة المضمار، ويتقدمهم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، الراعي الرئيسي للمضمار الأصفر، وذلك الدعم الذي أثمر عن الكثير من التطور والازدهار لرياضة سباقات الخيل بمضمار جبل علي، وبالتالي ساهم في منظومة السباقات بالدولة.

ورحب الحلواني خلال كلمته بالرعاية المقدمة من مركز دبي العقاري، والذي انضم هذا الموسم للرعاة الرئيسيين لسباقات الخيل بمضمار جبل علي، وستكون هذه الرعاية لشوطين من الأشواط السبعة وتتقدم بخالص الشكر والتقدير لمركز دبي العقاري على هذه الرعاية.

شكر

ووجه الحلواني الشكر إلى هيئة الإمارات لسباقات الخيل على حضورهم الداعم ولدعمهم المتواصل للمضمار الأصفر، والذي يكمل الحلقة ويجعل المضمار دائماً ذا جاهزية عالية، مما يلبي طلبات جميع الملاك والمدربين والفرسان.

كما وجه الشكر لجميع الإعلاميين الحاضرين بالمؤتمر، مشيداً بدورهم الذي كان له الفضل الكبير في نشر فنيات هذه الرياضة العربية الأصيلة، وله أكبر الأثر في توافد الجماهير على المضمار الأصفر.

وأعلن الحلواني عن جاهزية المضمار الأصفر لاستقبال السباق الثاني بعد هطول الأمطار مؤخراً.

وقدم الشكر إلى قناة دبي ريسينغ بتلفزيون دبي لتواصلها مع المضمار، مؤكداً بأنهم مستمرون في دعم ورعاية المسابقة التلفزيونية الخاصة بسباقات الخيل بمضمار جبل علي.

والتي تلقي الضوء على تاريخ السباقات التي أقيمت بالمضمار الأصفر، والخيول التي شاركت في السباقات من خلال الأسئلة التي تطرح على الجماهير مقابل جوائز نقدية يصل مجموعها إلى 110 آلاف درهم عن الموسم الواحد مقدمة من المضمار الأصفر بواقع عشرة آلاف درهم لكل يوم من أيام السباقات الأحد عشر.

دعم

وفي ختام كلمته توجه الحلواني بالشكر مرة أخرى إلى جميع الرعاة الرئيسيين والرعاة المساندين على دعمهم الكبير للمضمار الأصفر، متمنياً أن يكونوا دائماً أهلاً لثقتهم وأن يتمكنوا من إخراج يوم السباق على الصورة المثلى التي يتمناها الجميع، وأن يحصل الشركاء الداعمون لمسيرة المضمار على المردود الإعلامي المنتظر من مثل هذه الرعاية بمضمار جبل علي.

وتحدث الحلواني عن دخول مركز دبي العقاري جزءاً من الحدث في مضمار جبل علي قائلاً إنه بناء على توجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم تقرر أن يكون مركز دبي العقاري جزءاً من الحدث في المضمار العائلي، وأنه نيابة عن الأخ المهندس محمد الشحي المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وبالأصالة عن نفسه أعلن بأن مركز دبي العقاري سيقوم برعاية شوطين في سباق الجمعة المقبل، كما سيقوم برعاية أشواط أخرى خلال هذا الموسم والمواسم المقبل.

وأضاف قائلاً أن مركز دبي العقاري شركة رائدة للتطوير العقاري بدأت نشاطها من العام 1991، وقد تنوعت عقاراتها لجميع الاستخدامات وتميزت تلك العقارات بالجودة العالية وأنتجت العديد من العقارات التي تلبي حاجة المستأجرين وعلى مدى 28 عاماً السابقة أصبحت من أكثر الشركات العقارية في دبي وتخصصت بتأجير العقارات الفاخرة المتعددة.

والتي تم تنفيذها بمستويات احترافية عالية، مما جعل لتلك الشركة نصيباً كبيراً في السوق العقاري بمدينة دبي بين الباحثين عن السكن أو الراغبين في الاستثمار التجاري، نظراً لما تتميز به هذه الشركة العملاقة بالمستويات العالية في الإنشاء والتشطيبات وكذلك الخدمات المتميزة لمستأجريها.

رعاية

وتحدث خلال المؤتمر سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، الداعم الأكبر للمضمار الأصفر، وإلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي للمضمار العائلي، متمنياً التوفيق للجميع في سباق العوير، ومؤكداً دعم شادويل ورعايتها بالمضمار العائلي يوم الجمعة المقبل.

وأشار السبوسي إلى أن خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الجديدة تحتاج إلى تأهيل وتدريب حتى تصل للفورمة المطلوبة من أجل المنافسة في سباقات الموسم.

الرعاة يؤكدون مواصلة الدعم للمضمار الأصفر

أكد الرعاة الرئيسون والمساندون مواصلة دعمهم ورعايتهم سباقات المضمار الأصفر، ونقل سعيد آل علي، من شركة دبي للمرطبات، شكر رئيس مجلس إدارة شركة دبي للمرطبات لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي للمضمار العائلي، للاهتمام بهذه الرياضة التراثية العريقة حتى وصلت إلى مرحلة العالمية.

كما شكر المنظمين والداعمين والرعاة وتفاعلهم مع السباقات، موجهاً الشكر على إتاحة الفرصة لشركة دبي للمرطبات، لتكون ضمن الرعاة الداعمين للسباقات بالمضمار الأصفر.

عطاء

وتحدّث، خلال المؤتمر، المهندس محمد حماد، المدير التنفيذي لشركة الساحل للمقاولات، مرحّباً بالحضور، ووجّه الشكر، نيابةً عن شركة الساحل للمقاولات، إحدى شركات مجموعة خليفة وخالد النابودة، إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مؤسس مضمار جبل علي لسباق الخيل، على العطاء المستمر.

وأضاف قائلاً: «انطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية، إن شركة الساحل حريصة على دعم رياضة سباقات الخيل والفروسية، لتأصّلها في ديننا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا في الدولة»، متمنياً حظاً طيباً لجميع المشاركين في سباق الجمعة المقبل.

وتوجّه في الختام بالشكر إلى المهندس شريف الحلواني لإتاحته الفرصة لهذا الموسم لشركة الساحل للمقاولات بالاستمرار في رعاية الأشواط الذي يعتبر امتداداً لإسهام الساحل بالتعاون مع إدارة المضمار سنوات عديدة.

شكر

ورحّب جلال صالح، من شركة سيرفيو، بالحضور، موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الراعي للمضمار الأصفر، لإتاحته الفرصة لهم بالرعاية بالمضمار.

سعادة

وأعرب صالح عن سعادته بأن يكونوا ضمن رعاة المضمار العائلي، موجهاً الشكر إلى المهندس شريف الحلواني، معرباً عن حرصهم ليكونوا عند حسن ظنهم، وبمواصلة دعمهم ورعايتهم لسباقات المضمار.

وتمنّى للجميع قضاء يوم سعيد ممتع مع السباق الثاني في المضمار، متمنياً للجمهور الاستمتاع بقوة السباق وإثارته ومفاجآته.

حمدان بن راشد يتصدر الملاك

يتصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، قائمة ترتيب الملاك في المضمار الأصفر، وذلك بعد فوز خيوله في شوطين بالسباق الأول الافتتاحي بالمضمار، ويأتي بعده في المركز الثاني محمد خليفة البسطي بعد فوز خيوله في شوط واحد.

ويتصدر كونور بيسلي قائمة الفرسان فيما يتصدر ساتيش سيمار قائمة المدربين.

مبروك: 4 سباقات بالموسم في جائزة حمدان بن راشد لمربي الخيول العربية

أعلن ياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباقات الخيل، أن الخيول المسجلة للمشاركة في السباق 110 خيول، تأكدت مشاركة 76 خيلاً منها في أشواط السباق السبعة، إلى جانب أن الجوائز المقررة للأشواط تبلغ 620 ألف درهم، معلناً أن انطلاقة جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لمربي الخيول العربية ستنطلق يوم الجمعة المقبل.

وتتضمن 4 سباقات بالموسم، واحد منها في ديسمبر المقبل وآخران في يومي 21 فبراير و6 مارس المقبلين. وأعلن عن مشاركة الفارس رويستون فرنش بعد تعرضه للإصابة في السباقات الماضية، وذلك بعد اكتمال شفائه، وأعلن مبروك بأن الشوط الرابع سيكون الرئيسي في سباق الجمعة لمسافة 1400 متر وجائزته 125 ألف درهم وتتنافس خلاله 10 خيول برعاية مزارع شادويل.