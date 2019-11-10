«فيلوسوفر» لحمدان بن محمد بطل كأس حمدان بن راشد

المصدر: الشارقة- فائز بجبوج

ظفر الجواد «فيلوسوفر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بلقب كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي أقيم أمس، على مضمار الشارقة برعاية «لونجين» ، مسجلا زمنا قدره 1,46,78 دقيقة، وبفارق طول الا ربع عن «مفتاح الريف» لخليفة النيادي، فيما جاء في المركز الثالث الجواد «إيه إس عديد» لمالكه سيف مرشد المرر .

وحقق «جاهز» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لقب الشوط الثالث، مسجلا زمنا قدره 2,21,32 دقيقة، وحل ثانياً الجواد "إيه إف أباهي" للشيخ خالد بن سلطان بن زايد ال نهيان، فيما جاء في المركز الثالث «كارلوس دو كارير» لمالكه احمد سعيد المزروعي

كما تألقت خيول الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم،إذ حققت ثنائية خلال السبق عبر «قانون »بطل الشوط الرابع،و «جاب اليعسوب» بطل الشوط السادس وفاز المهر «مقام» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، بلقب الشوط الافتتاحي مسجلا زمنا قدره 1,20,44 دقيقة، فيما جاء في المركز الثاني المهر «إي إس غازي» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي. وحققت المهرة «مومياء الريف» لمالكها حمد عبد الرحمن القايد لقب الشوط الثاني .

وشهد السباق، الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية بالشارقة، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة، وفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصلية، وسلطان اليحيائي مدير عام النادي، وباتريك عون الرئيس الإقليمي لشركة لونجين، وعدد من الملاك بأندية الفروسية والمرابط والاسطبلات والمهتمين برياضة الفروسية .