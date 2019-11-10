خيول حمدان بن راشد تخطف الصدارة في سباق أبوظبي

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

انتزعت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، المركزين الأول والثاني من سباق «الظفرة» لمسافة 1600 متر للخيول المهجنة الأصيلة في الشوط السادس، الأبرز والأغلى في الحفل الثاني بمضمار نادي أبوظبي للفروسية، مساء أول من أمس، الذي تألف من 6 أشواط قوية.

ونال اللقب الجواد «مكلل» عن جدارة، في أول مشاركة له بمضامير الدولة، قاطعاً المسافة في زمن قدره 1:36:62، بقيادة الفارس المخضرم تاج أوشي، وحل ثانياً بفارق طول إلا ربع، «أزمام» بقيادة إشتيبان مازور، وشهد هذا الشوط مشاركة 14 من نخبة الخيول.

وفي بداية الحفل، توجت المهرة «ظفرة» للشيخة اليازية بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، بلقب الشوط الأول من سباق «الخليج العربي» لمسافة 1400 م، بمشاركة 14 خيلاً، ونجحت «ظفرة» في التتويج باللقب، بعد أن قادت السباق في الصدارة منذ البداية حتى النهاية، لتقطع المسافة في زمن قدره 1:34:36 دقيقة، بقيادة الفارس فابريس فيرون، وحل ثانياً بفارق نصف طول «جوال» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بقيادة الفارس ريتشارد مولن.

وذهب لقب الشوط الثاني من سباق «المفرق» للمبتدئة من المهرات، لمسافة 1400 م، إلى «احتشام» لإسطبلات بن شهوان وحل ثانياً بفارق طول إلا ربع «سحابة» لياس لإدارة سباقات الخيل.

وحقق «برادو دي بانشير» العائد إلى ناصر عسكر، لقب سباق «سويحان» في الشوط الثالث لمسافة 1400 م، وجاء ثانياً «حبابة» لإبراهيم الحضرمي.

ونجح «جبل عيني» للخيالة السلطانية العمانية، في الفوز بلقب الشوط الرابع البارز في الحفل من سباق «الفلاح»، وحل ثانياً «ضامن» لياس لإدارة سباقات الخيل.

كأس الوثبة

وحسم الجواد «إيه إف طرحة» لخالد نابودة، لقب كأس الوثبة ستاليونز في الشوط الخامس لمسافة 2200 م ،وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن صاحب المركز الثاني «جوال الريف» لأحمد إبراهيم الشميلي.

وشارك في تتويج الفائزين، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، غانم الهاجري الأمين العام للاتحاد، وتوجت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الفائزين في الشوط الخامس.

حفل متميز

من جانبه، أشاد رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، بنجاح ثاني سباقات مضمار العاصمة، وقال إن الحفل كان متميزاً في الإدارة والمشاركة والحضور الجماهيري، وأضاف: هذه النجاحات التي جاءت مع بداية الموسم، لم تأتِ من فراغ، وإنما نتاج دعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، الذي يحرص على أن يكون المضمار في المقدمة دائماً.

فيما أبدى سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، سعادته بتتويج مكلل بلقب شوط «الظفرة»، ذاكراً أن مكلل أثبت قوته وجودته بأداء رائع في السباق، كاشفاً أن الفارس أبلغه بأن «مكلل» كان بإمكانه تقديم المزيد، ما يؤكد أنه خيل طيب، وسيحقق الكثير في المستقبل.