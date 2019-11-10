محمد الحبتور يقود «ذئاب دبي» لفوز كبير على «مهرة»

المصدر: دبي: فائز بجبوج

قاد محمد الحبتور فريقه ذئاب دبي لفوز كبير على فريق مهرة بقيادة العائد راشد الحبتور في لقاء الشقيقين وبثمانية أهداف مقابل أربعة أهداف في المباراة التي أقيمت على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند.

المباراة جاءت حماسية ومثيرة وكشر فيها فريق الذئاب عن أنيابه والتهم فريق مهرة منذ البداية بفضل جماعية الفريق ونجح الرباعي الذي يضم محمد الحبتور ونجلية احمد وحبتور ومعهما خواني دياز البريدي من التقدم في الشوط الأول بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.

وفي الشوط الثاني استفاق فريق مهرة من المباغتة التي واجهه بها الذئاب ونجح راشد الحبتور من تسجيل هدف فريقه الأول بمجهود فردي إلا أن الفردية التي سادت الأداء حرمت الفريق من الاستفادة من جهود العائد بقوة راشد الحبتور.

وتستمر المباراة ويواصل فريق الذئاب اللعب بنفس الوتيرة ويشهد الشوط الثالث نشاطاً ملحوظاً لفريق مهرة في محاولة لتضييق الفارق إلا أن الفارق بدأ يتسع لتنتهي المباراة بفوز فريق ذئاب دبي بنتيجة ثمانية أهداف مقابل أربعة أهداف سجل منها محمد الحبتور وحده ستة أهداف ليودع الذئاب أول نقطتين له في بنك الدوري.

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وأعرب محمد الحبتور عن سعادته بالفوز منوهاً إلى أنها بداية قوية تدعو للتفاؤل وأرجع فوز فريقه الكبير إلى جماعية الأداء في مقابل غياب التفاهم والانسجام بين فريق مهرة.

وتوقع محمد الحبتور أن يحفل الموسم الحالي بمستوى متميز للغاية بفضل استعداد الفرق كلها على مستوى الدولة وحرصها على تواجدها في دائرة التنافس والظفر بعديد الكؤوس للبطولات التي تقام على مدى الأشهر الستة المقبلة.

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وكما هو معروف فإن دوري الحبتور يشارك فيه أربعة فرق هي ذئاب دبي ومهرة وايه ام وغرين غريتز وتستمر حتى يوم السبت المقبل ويحصل فيها الفريق الفائز على نقطتين وفي حالة التعادل يتم الاحتكام للوقت الإضافي لحسم المباراة أما في حالة تعادل أكثر من فريقين فيتم الاحتكام إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

وسوف تستأنف مباريات البطولة يوم بعد غد الثلاثاء بلقاء يضم فريق «ايه ام» بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم ومعها دكتور ايه وتوماس ايرياتي واليجاندرو وفريق غرين غريتز بقيادة نور احمد ومعه بيرازدي وغيرهم.