«ياس العقارية» يتوج بلقب مهرجان بينك بولو بغنتوت

المصدر: أبوظبي: البيان الرياضي

توج فريق ياس الدولية العقارية للبولو، بلقب كأس مهرجان بينك بولو العاشر، الذي نظمه نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، أمس الأول، باستاد الشيخ زايد الرئيس بنادي غنتوت، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وجاء تتويج ياس العقارية، بعد فوزه على فريق غنتوت، حامل اللقب، بنتيجة 6-3، وحضر مراسم الافتتاح، الشيخ زايد بن سعيد بن زايد آل نهيان، والشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان، وعدد من ممثلي مجلس أبوظبي الرياضي، وجمعية الإمارات للبولو، وأعضاء مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بالدولة، والعديد من الشخصيات ضيوف المهرجان، وجمهور غفير لم يألفه النادي منذ وقت طويل، والذي استمتع بفقرات المهرجان الخيري التوعوي الناجح في كافة جوانبه الفنية والتنظيمية، والذي تزامن موعد إقامته مع مهرجانات مماثلة في مختلف دول العالم، بهدف التوعية بأخطار مرض سرطان الثدي.

وبدأت فقرات المهرجان، بإطلاق البالونات الوردية، فيما شارك اتحاد الإمارات للجوجيتسو بعروض استعراضية لفنون اللعبة والدفاع عن النفس، مساهمة من الاتحاد في الاحتفالية، كما شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بتقديم عروض للكلاب البوليسية، بإشراف الوحدة (K9)، وبعد العديد من الفقرات الاستعراضية والترفيهية، قام الشيخ زايد بن سعيد بن زايد آل نهيان، بحضور الشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان، برمي كرة البولو وسط الفريقين، إيذاناً ببداية المباراة.

وفي ختام المباراة الاحتفالية والمهرجان، قام الشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان، يرافقه زايد خليفة الزعابي، المدير التنفيذي للنادي، بتتويج فريق ياس الدولية العقارية للبولو بكأس المهرجان، والهدايا التذكارية للفريقين، وتم السحب على الجوائز المجانية التي رصدها النادي للجماهير.