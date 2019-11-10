حمد بن دلموك يهدي «إم 7» كأس «الإمارات العالمية» للقدرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أهدى الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، إسطبلات إم 7، العائدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لقب سباق كأس قرية الإمارات العالمية للقدرة، لمسافة 120 كلم، والذي نظمته قرية الإمارات بالوثبة أمس، في ثاني سباقات الموسم الجديد، بمشاركة 167 فارساً وفارسة، وتميز السباق بالندية والإثارة وقوة المنافسة، وسط رغبة كبيرة في بلوغ منصة التتويج، وأهدي بطل السباق، الإنجاز، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن فوزه كان بسبب دعم وتوجيهات سموه.

تألق

ونجح البطل في إنهاء السباق على ظهر الجواد «تيسكا ماجوري»، الذي أحرز المركز الأول للمرة الأولى، في زمن قدره 4:20:22 ساعات، وحل ثانياً سلطان محسن من إسطبلات الوثبة على صهوة «راية»، مسجلاً زمناً قدره 4:25:48 ساعات، وحل ثالثاً الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، على صهوة «بوليو سوليوت» من إسطبل إم 7، في زمن قدره 4:29:08 ساعات، وجاء في المركز الرابع سيف أحمد المرزوقي، على صهوة «رازورباك متشانو» لإسطبلات «إم آر إم»، مسجلاً زمناً قدره4:31:47 ساعات.

تتويج الفائزين

وعقب نهاية السباق، وأجراء الفحص البيطري، تم تتويج أصحاب المراكز الأربعة الأوائل بسيارة لكل فائز، عن طريق اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، وغانم الهاجري الأمين العام للاتحاد، مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، محمد عبد الله ممثل شركة المسعود للسيارات.

من جانبه، رفع مسلم العامري، أسمى آيات التهاني لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بمناسبة فوز إسطبلات إم 7 بالسباق، ذاكراً أن المركز الأول صديق دائم لفارس العرب، الذي يخطط دائماً للنجاح، مؤكداً أن تميز إسطبلات سموه، سببها توجيهاته النابعة من تجاربه وخبرته الطويلة في عالم الخيول.

وأشاد العامري بكل الفرسان المشاركين.

تعويض

من جانبه، قال محمد السبوسي مدرب إسطبلات إم 7، أن السباق كان حماسياً وقوياً بين كل الخيول، وأن الخيل الفائز أثبت قوته وتميزه، ورأى السبوسي أن الفوز يعتبر تعويضاً له عن خسارة سباق دبي، معترفاً بأن الخسارة كانت نتيجة أخطاء ارتكبها، وأضاف: صححت الخطأ في سباق كأس قرية الإمارات للقدرة، وعوضت الخسارة السابقة، بحمد الله.