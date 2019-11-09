200 فارس يتنافسون في «كأس قرية الإمارات» اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تشهد قرية سباقات القدرة بالوثبة عند السادسة والنصف صباح اليوم بداية تحدي «كأس قرية الإمارات العالمية للقدرة» دولي لمسافة 120 كلم، بمشاركة 200 فارس وفارسة، والذي يشهد منافسات قوية، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية وبمتابعة الاتحاد الدولي، خصصت القرية 4 سيارات دفع رباعي جوائز لأصحاب المراكز الأربعة الأوائل بواقع سيارة لكل منهم.

وأكملت اللجنة المنظمة التحضيرات الخاصة بالسباق الذي تم تقسيمه على 4 مراحل مع فترات راحة متباينة، وستكون البداية لمسافة 40 كلم باللون الأزرق يعقبها فترة راحة 50 دقيقة، والمرحلة الثانية 35 كلم باللون الأصفر وراحة 40 دقيقة، أما المرحلة الثالثة لمسافة 25 كلم باللون الأحمر تعقبها راحة 40 دقيقة أيضاً، والرابعة والأخيرة لمسافة 20 كلم باللون الأبيض يعقبها الإعلان عن الفائزين بعد إجراءات الفحص البيطري.

وزن الفارس

وتقرر أن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس 60 كغم، وألا يزيد الحد الأدنى لنبض الحصان عن 64 نبضة في الدقيقة، كما وضعت اللجنة المنظمة عدداً من الضوابط التي تم التأكيد على أهمية الالتزام بها، مثل عدم وخز الحصان ومنع استخدام السوط أو أية وسيلة أخرى لجلد الحصان، والسماح لمرافقين فقط مع الفارس عند الدخول لمنطقة الفحص البيطري، والتأكيد على ضرورة التزام الفرسان بارتداء الزي المناسب للسباق، وغيرها من الضوابط التي تسعى من خلالها اللجنة المنظمة إلى توفير الأمن والسلامة للفرسان والخيول المشاركة.

إكمال الترتيبات

بدوره أكد محمد الحضرمي مدير سباقات قرية القدرة اكتمال كل الترتيبات الخاصة بالسباق، مشيداً بالإقبال الكبير من قبل الإسطبلات للمشاركة والمنافسة القوية، داعياً إلى ضرورة التزام جميع الفرسان والفارسات باللوائح والقوانين، ذاكراً أن نجاح السباق يبدأ بالانضباط، وأن مصلحة الجميع في الابتعاد عن المخالفات.

وقال الحضرمي إنهم متفائلون بموسم حافل من واقع النجاح الكبير الذي حققه السباق الأول الأسبوع قبل الماضي، والذي تميز بالأداء الجيد من الفرسان والفارسات، وقال: نأمل أن يتطور الأداء ويتحقق النجاح في كل سباقات الموسم الجاري.