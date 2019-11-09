واتسون: الإنجاز يعكس العمل الجماعي في الإسطبل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب المدرب دوغ واتسون عن سعادته بالفوز بكافة أشواط الأمسية الثانية لمضمار «ميدان»، وهذا ما يعكس العمل الجماعي لطواقم العمل في الإسطبل.

وأضاف، بأن خيول الإسطبل كانت في قمة عطائها وأدائها المشرف، مشيداً بالمجهود الكبير الذي قدمه الفارس باتريك دوبس.

وقال واتسون إن هذا الإنجاز يتحقق للمرة الأولى، ولم يسبق لأي مدرب أن نال شرف الفوز بكل أشواط السباق، متمنيا تكرار ذلك الإنجاز الرائع والذي جعله في قمة السعادة، ويفتح الآمال نحو الاحتفاظ بلقب أفضل المدربين في «ميدان».

كما تحدث المدرب واتسون عن البطل «وادي» الذي ظفر بلقب الشوط الرابع، مشيدا بالمستوى الذي قدمه البطل، مؤكدا أن الفوز يعتبر إنجازاً، وخاصة أن البطل مزاجي وصعب التدريب.

كما أشاد المدرب واتسون بالأداء التي قدمته بطلة الشوط الأول «ريو أنجي»، والتي تشارك للمرة الأولى في السباقات.

وقال واتسون إنه من حسن حظنا حصولنا على هذه المهرة الرائعة التي ستشارك في السباق التحضيري لـ 1000 جينيز الإماراتي ثم سباق الجينيز خلال كرنفال كأس دبي العالمي، كما أن المسافة المناسبة لها تتراوح بين 1400 متر و1600 متر.