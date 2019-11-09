ضيوف مؤتمر الفرسان يشهدون السباق

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استأثر السباق الثاني بمضمار «ميدان» بحضور الوفود المشاركة في مؤتمر رعاية سلامة الفرسان الذي انطلق في «ميدان» برعاية «البسطي أكوى وورلد» رئاسة دينيس إيغان الرئيس التنفيذي للمجلس التنظيمي الإيرلندي للسباق، والذي أعرب عن إشادته بروعة التنظيم بمضمار «ميدان» العالمي.

كما أعرب مايكل أوهاغان المستشار الدولي لـ«البسطي أكوى وورلد» عن سعادته بحضور السباق المثير بمضمار«ميدان»، مشيداً بمستوى الحضور الجماهيري الغفير مثمناً اهتمام إدارة «ميدان» بتهيئة كل الظروف والإمكانيات لإنجاح السباق الذي شهد مشاركة نخبة من أقوى الخيول في مختلف الأشواط.

كما أعرب عن سعادة البسطي أكوى وورلد برعاية واستضافة المؤتمر الدولي لرعاية سلامة الفرسان في دبي، التي وفرت كل السبل لإنجاح المؤتمر وخاصة مؤسسة «البسطي»، التي ساهمت في إنجاح المؤتمر.

كما تسلم ضيوف المؤتمر جائزة فوز «ترينكارد» لمحمد خليفة البسطي بلقب الشوط الثاني، نيابة عن المالك.