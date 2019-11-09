سداسية واتسون تدخله تاريخ المضمار العالمي

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا ــ خالد المهيري

حقق «وادي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، لقب الشوط الرابع في الأمسية الثانية لمضمار «ميدان» العالمي والتي أقيمت يوم الأول من أمس برعاية «جلف نيوز».

ودخل المدرب دوغ واتسون تاريخ سباقات المضمار العالمي، إذ أصبح أول مدرب تحقق خيوله كل ألقاب الأمسية في تاريخ السباقات في الإمارات، في إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات المدرب الأمريكي المتميز. وسبق للمدرب علي راشد الرايحي الفوز بخمسة أشواط من أصل 6، كما حقق ذات الإنجاز المدرب إسماعيل محمد في العام 1999 .

«ريو أنجي» نجمة الأول

اقتنصت «ريو أنجي» لحامد رادان لقب الشوط الأول «كأس بيبي آند شايلد» لمسافة 1400 متر والبالغ قيمة جوائزه 165 آلف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوغ واتسون مسجلة زمناً قدره 1.26.24 دقيقة وبفارق 4 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن الوصيفة «مجهولة» لـ«إمبريام للسباقات» بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وجاءت في المركز الثالث «إيرلي موشن» لعلي العنيزي بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وفي الختام، قامت تابيثا باردا المحررة في «بيبي آند شايلد» بتتويج الأبطال، إذ تسلم الجائزة المالك حامد رادان.

«ترينكارد» نجم الثاني

حقق «ترينكارد» لمحمد خليفة البسطي، لقب الشوط الثاني لمسافة 1600 متر برعاية «جلف نيوز. دوت كوم» والبالغ قيمة جوائزه 170 آلف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوغ واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.38.05 دقيقة وبفارق 5 أطوال ونصف الطول عن «كاتشاو» لعلي مختار الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وحل في المركز الثالث «دافي لامب» لنقابة «بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب راشد بورسلي. وفي الختام، قام مهير مرشد المحرر الإلكتروني في «جلف نيوز» بتتويج الأبطال.

«ملفت» يخطف الثالث

خطف «ملفت» لـ«الغاندي» للسباقات لقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر برعاية «فرايدي» والبالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوغ واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.39.96 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «شنغهاي سيتي» لنقابة «بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب راشد بورسلي.

وجاء في المركز الثالث «على مهلك» لنقابة بورسلي للسباقات، بقيادة الفارس ديفيد ليزكا وإشراف المدرب راشد بورسلي.

وفي الختام، قامت ميرنال شيخار المحرر في «فرايدي» بتتويج الأبطال.

«وادي» نجم الرابع

حقق «وادي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الرابع لمسافة 1200 متر برعاية «ريتش باي جلف نيوز» والبالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب دوغ واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.12.81 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «بوب ذا هود» لـ«تتش جولد للسباقات»، الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب ساتيش سيمار. وجاء في المركز الثالث «بن سيلفانيا دوتش» لسهيل الطوير الأسود العامري بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وفي الختام، تسلم سالم السبوسي، مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم جائزة الفوز نيابة عن المالك، من أنشومان جوشي مدير النشر في «جلف نيوز».

«ترايد آند ترو» بطل الرئيسي

ظفر «ترايد آند ترو» لمحمد خليفة البسطي بلقب الشوط الخامس لمسافة 2000 متر برعاية «جلف نيوز» والبالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوغ واتسون، مسجلاً زمناً قدره 2.07.93 دقيقة وبفارق نصف طول عن الوصيف «ووك إين ذا صن» لنقابة «فينكس للتهجين» بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير. وحل في المركز الثالث «بوا دو بولون» لأحمد غليطة المهيري بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير. وفي الختام، قام راجيف خانا المدير التجاري في «النصر للنشر» بتتويج أبطال السباق.

«ميدنايت ساندز» مسك الختام

حقق «ميدنايت ساندز» لشراكة «ذا كول سيلك» لقب الشوط السادس والأخير لمسافة 1400 متر برعاية «اينسايد اوت» والبالغ قيمة جوائزه 185 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوغ واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.25.49 دقيقة وبفارق 4 أطوال وربع الطول عن «مزيد» لفريق «البيت متوحد» الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وحل في المركز الثالث «جيرفيز» لجمعة مبارك الجنيبي بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

وفي الختام قامت مايريد والش المحرر في «أينسايد أوت» بتتويج الأبطال.

بريطانية تفوز بجائزة «السوبر فيكتا»

أطاحت المفاجآت التي حدثت في أشواط السباق بتوقعات الجمهور في مسابقة الترشيحات حيث لم يتمكن أحد من ترشيح ستة خيول فائزة.

ونجح 35 شخصاً من ترشيح 5 خيول فائزة، وتم اختيار 32 شخصاً ليحصل كل واحد منهم على مبلغ 500 درهم. وتمكنت البريطانية بيكي جيمس من الفوز بجائزة «السوبر فيكتا» لتنال مبلغ 10 آلاف درهم. وتمكنت البريطانية كافلي ماكنالتي من الفوز بجائزة الترضية للأشواط الثلاثية، حيث نجحت في الحصول على 50 نقطة لتنال مبلغ 4 آلاف درهم.

ونال 31 شخصاً جائزة «السوبر هاي فايف» وتم اختيار 10 أشخاص ليحصل كل واحد منهم على مبلغ ألف درهم. ولم ينجح أحد في الفوز بجائزة الترشيحات المزدوجة المبكرة ولا المزدوجة الوسطى، ولا المزدوجة الأخيرة.