كأس حمدان بن راشد للخيول بمضمار الشارقة اليوم

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج ‬‬‬‬‬‬‬

ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، اليوم سباق كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على مضمار الشارقة لونجين للسباق بالنادي، برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي للموسم، وبمشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة، ويبلغ عدد المشاركين 85 جواداً وبمجموع جوائز تبلغ 400 ألف درهم.

وخصص الشوط الأول «لونجين كونكويست VHP» للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر 3 سنوات فأكبر توليد الإمارات لمسافة 1200م، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم بمشاركة 16 جواداً، والشوط الثاني «لا غراند كلاسيكو دي لونجين» للخيول العربية الأصيلة من إنتاج الدولة بعمر ثلاث سنوات فأكبر لمسافة 1200م، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم بمشاركة 16 جواداً.

وخصص الشوط الثالث «لونجين دولسي فيتا» للخيول العربية الأصيلة تكافؤ بعمر 4 سنوات فأكبر للخيول ضمن التصنيف لمسافة 2000م، وبمشاركة 13 جواداً، فيما يأتي الشوط الرابع شوط «ريكورد كولكشين» للخيول العربية الأصيلة شوط تكافؤ، المصنفة بعمر أربع سنوات فأكبر لمسافة 1000م، بمشاركة 16 جواداً.

وتتنافس 8 جياد للفوز بلقب الشوط الخامس، الشوط الرئيسي، «كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم»، مقدم من شركة لونجين وهو مخصص للخيول المهجنة، شوط تكافؤ، والمصنفة بعمر ثلاث سنوات فأكبر، لمسافة 1700 م، وجوائزه 200 ألف درهم.

وخصص الشوط السادس «لونجين هايدروكونكويست» المخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ، والمصنفة بعمر أربع سنوات توليد الإمارات لمسافة 1700م، وتصل جوائزه إلى 40 ألف درهم بمشاركة 16 جواداً.