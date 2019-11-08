ختام المؤتمر الدولي لرعاية الفرسان اليوم

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا

يختتم عصر اليوم في «ميدان»، المؤتمر الدولي لرعاية سلامة الفرسان، بمشاركة 60 محاضراً وطبيباً بيطرياً، إلى جانب ممثلي الاتحادات الإقليمية والدولية، وممثلي جمعيات الفرسان من مختلف أنحاء العالم.

وتبدأ محاضرات وندوات الختام في التاسعة صباحاً، عن إصابات الفرسان وطرق الحماية وإعادة تأهيليهم وعودتهم إلى السباقات مرة أخرى، ويتحدث خلالها الدكتور كيلي ريان، والدكتور سيوبهان أوكنور عن الطرق العملية للتعامل مع إصابات الفرسان، ويتناول الدكتور ماندي مينديوتولا وسام كترون عن دور الرياضيين والمدربين، وسياسات الحماية والتأمين، كما يتحدث الدكتور ادريان ماك غولد، عن تحديث مستوى خوذات الفرسان. والدكتور بينوتلي ماسون عن اختبار الخوذات الجديدة. وتشهد الجلسات كلمات من ستيف ريلتون من هونغ كونغ، ومارسيل دي بريون من بلجيكا، ومن الدكتور أولى ريجستاد من النرويج، والدكتور جيري هيل من بريطانيا.

ويتحدث لويس كينغ عن اختبار الصحة الذهنية للفرسان، وأيضاً الدكتور كريستن فان هيرون، والدكتور سيلا لوستي.

ويتحدث الدكتور ادريان ماك غولد عن تشخيص الفرسان الهواة في بريطانيا، وتنقيص أوزانهم، وستيف ريلتون والدكتور كلات وو والدكتور جونسون، عن تطور العلاقات من أجل السلامة. والدكتور اكيهيرو ايتو عن سقوط وإصابات الفرسان في سباقات اليابان.