8 خيول تستهدف لقب الشوط الخامس الرئيس اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

ينطلق في الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم السباق الثاني لمضمار «ميدان» العالمي الذي يتألف من 6 أشواط برعاية صحيفة «جلف نيوز». وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الخامس لمسافة 2000 متر والبالغة قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، بمشاركة 8 خيول أبرزها «اتجاه» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «جالفنايز» لحامد رادان، «دهباشي» و«ترايد آند ترو» لمحمد خليفة البسطي، «مدلل» لعبدالله سعيد النابودة، «ووك إين ذا صن» لـ«فينكس للتهجين»، «بوا دو بولون» لأحمد غليطة المهيري، و«ولفورد» لناصر عسكر.

الشوط الرابع

كما يعد الشوط الرابع لمسافة 1200 متر برعاية «ريتش باي جلف نيوز» والبالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، من الأشواط الرئيسة للأمسية، إذ يشارك في الشوط 8 خيول وأبرزها، «وادي »لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «روديني» لعبدالله سعيد النابودة، «ليثام سينت آنيس» و«بورتامنتو» لمحمد خليفة البسطي،« لانسكي» لفينكس للتهجين، «بن سيلفانيا دوتش » لسهيل الطوير الأسود العامري، «جوهان ستراوس» لنقابة بورسلي للسباقات، «بوب ذا هود» لـ«تتش جولد» للسباقات.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول «كأس بيبي آند شايلد» لمسافة 1400 متر والبالغة قيمة جوائزه 165 ألف درهم، مشاركة 5 مهرات وأبرزهن «داون اون دا بايو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «إيرلي موشن» و«تابي سيو» لعلي العنيزي، «مجهولة» لـ«إمبريام للسباقات»، و«ريو أنجي» لحامد رادان.

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر برعاية «جلف نيوز. دوت كوم» والبالغة قيمة جوائزه 170 ألف درهم، 9 خيول «أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «اتصالات» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «ترينكارد» و«جيرنسي» لمحمد خليفة البسطي، «جندوجدو» لحمد راشد غدير، «هيرالديك» لفريق «البيت متوحد»، «كاتشاو» لعلي مختار، «دافي لامب» و«إمبريزون» لنقابة «بورسلي للسباقات».

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث لمسافة 1600 متر برعاية «فرايدي» والبالغة قيمة جوائزه 165 ألف درهم، مشاركة 11 خيلاً، وأبرزها «الداعية» لعبدالمحسن العبدالكريم، «على مهلك» و«إسكندراني» و«شنغهاي سيتي» لنقابة «بورسلي للسباقات»، «إلفيس» و«لوكسر تمبل» لـ«فينكس للتهجين»، «موسر» لعصام عبدالمجيد المهدي عمير، «ملفت» لـ«الغاندي» للسباقات، «ياسر ذا بويت» لخليفة بن دسمال، «بسالة» لمروان عبدالرحمن محمد شريف البيضائي، «ليدي سناز» لمايكل جيمس بيرك.

الشوط السادس

يشارك في الشوط السادس لمسافة 1400 برعاية «اينسايد اوت» والبالغة قيمة جوائزه 185 ألف درهم، 7 خيول، «ديزرت فورس» لأصيل سامي محمد طبرة، «جنيتيسيست» لـ«أبوظبي ريسنج»، «ميدنايت ساندز» لشراكة «ذا كول سيلك»، «ستوري بورد» لمروان عبدالرحمن محمد شريف البيضائي.