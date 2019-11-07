سباقات «تراث الإمارات» للقدرة تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يطلق نادي تراث الإمارات، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق، صباح اليوم، في قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، سباقات الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة، والشيخ زايد بن محمد بن خليفة آل نهيان للقدرة والتحمل، التي تستمر يومين بمشاركة واسعة من الفرسان والفارسات من إسطبلات الدولة العامة والخاصة، إذ سيكون التسجيل فيها مفتوحاً لمختلف هذه الفئات، وتتنوع فعاليات السباقات لتضم منافسات لأربعة سباقات أهمها السباق الدولي «نجمتان» للشباب والناشئين لمسافة 121.27 كيلومتراً، وسباق الخيول ذات الملكية الخاصة لمسافة 101.04 كم، والسباق النسائي المحلي لمسافة 101.04 كم، إضافة إلى السباق الدولي التأهيلي نجمة واحدة لمسافة 80.87 كم، وتعتمد السباقات جميعها، إلى جانب قوانين الاتحاد الدولي للفروسية، بنود «بروتوكول بوذيب» الذي يركز على التنافس الشريف والحفاظ على صحة الخيل وسلامتها، والعودة بالسباقات إلى سابق عهدها، كما يصاحب السباقات أنشطة وفعاليات تراثية تحتضنها القرية التراثية المصغرة التي تستقطب الزوار والسياح القادمين لمتابعة السباقات، وتنطلق أولى منافسات السباقات الساعة السادسة من صباح اليوم بالسباق النسائي المحلي، ويلي هذا السباق في اليوم نفسه السباق الدولي التأهيلي نجمة واحدة لمسافة 80.87 كم، والذي تبدأ فعالياته بعد انطلاقة فعاليات الأول بربع ساعة، حيث تمت إجراءات الفحص البيطري لكلا السباقين أمس، فيما يشهد صباح الغد منافسات كل من السباق الدولي «نجمتان» للشباب والناشئين لمسافة 121.27 كيلومتراً، وسباق الخيول ذات الملكية الخاصة لمسافة 101.04 كيلومتر.