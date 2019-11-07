105 آلاف درهم جوائز الترشيحات للجمهور

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يبلغ مجموع الجوائز لترشيحات الجمهور 105 آلاف و500 درهم، تفاصيلها كالتالي:

قيمة جائزة ترشيحات 6 خيول فائزة مبلغ 25 ألفاً و 500 درهم.

قيمة جائزة 5 خيول فائزة في 6 أشواط مبلغ 6 آلاف درهم.

قيمة جائزة ترشيحات 4 خيول فائزة في 6 أشواط مبلغ 4 آلاف درهم.

الأشواط المزدوجة

وجوائز مسابقة الأشواط المزدوجة كالتالي:

الفئة المزدوجة المبكرة «الشوطان الثاني والثالث» الجائزة 10 آلاف درهم.

الفئة المزدوجة الوسطى «الشوطان الرابع والخامس» الجائزة 10 آلاف درهم.

الفئة المزدوجة الأخيرة «الشوطان 5 و6» الجائزة 10 آلاف درهم.

الأشواط الثلاثية

جوائز مسابقة الأشواط الثلاثية (4 و5 و6) الجائزة 16 ألف درهم.

جائزة مسابقة «السوبر فيكتا» للشوط الخامس المخصصة لترشيح 4 خيول فائزة بالمراكز الأربعة الأولى، وجائزتها 10 آلاف درهم.

جائزة مسابقة «السوبر هاي فايف» لترشيحات الشوط الأخير، وجائزتها 10 آلاف درهم.

الاشتراك في مسابقة «السوبر فيكتا» مجاني، وتوزع الاستمارات الخاصة بذلك عند بوابات الدخول، وسيكون آخر موعد لتوزيع الاستمارات في البوابات الساعة 6:05 مساء، فيما يغلق باب استلام الترشيحات عند الساعة 6:15 مساء.