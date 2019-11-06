«فو آند ديكلير» بطلاً لسباق «ملبورن كب» في أستراليا

المصدر: متابعة – خالد المهيري

ظفر «فو آند ديكلير» بلقب سباق «ملبورن كب» لمسافة 3200 م للفئة الأولى، والذي أقيم على مضمار «فلامينغتون» بأستراليا، بقيادة الفارس كريغ وليامز وإشراف المدرب داني اوبراين، بفارق رأس عن «ماستر اوف ريالتي» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جوزيف باتريك أوبراين، إلا أن اللجنة المنظمة للسباق قررت معاقبة «ماستر» وحرمانه من وصافة السباق، ليحتل المركز الرابع، فيما منحت الوصافة لـ«برنس أوف آران» لمالكه سعيد بالعبيدة بقيادة الفارس مايكل والكر وإشراف المدرب شارلي فيلوز.

وحل في المركز الثالث «ايل باراديسو» بقيادة الفارس واين لوردان وإشراف آيدين اوبراين. كما عاقبت اللجنة المنظمة الفارس فرانكي ديتوري بحرمانه من المشاركة في 9 سباقات في أستراليا نتيجة اصطدامه بالبطل «فو آند ديكلير».