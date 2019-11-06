60 خبيراً في المؤتمر الدولي لرعاية الفرسان

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكثر من 60 خبيراً، في السباقات من جميع أنحاء العالم حطوا رحالهم في دبي في واحة السباقات (ميدان) لحضور المؤتمر الدولي لصحة وسلامة ورعاية الفرسان الذي يعقد كل سنتين، برعاية شركة البسطي اكوي ورلد، وتشهد أعمال المؤتمر اليوم وغداً، تقديم أوراق عمل لأكثر من 40 متحدثاً تناقش مختلف المواضيع برئاسة دينيس إيغان، الرئيس التنفيذي للمجلس التنظيمي الايرلندي للسباق، وتطرح مواضيع تتعلق بحياة الفرسان ومسائل طبية ذات صلة مثل صحة العظام والإصابات والسلامة العقلية والتغذية والرعاية ما بعد السباقات، وتناقش الجلسة الافتتاحية قضايا حيوية تتضمن صحة العظام والتكوين الجسماني للفرسان، وممارسات التغذية والتمرين المرتبطة بها، مع الأخذ بعين الاعتبار الدراسات التي أجريت في إيرلندا على مدار السنوات العشر الماضية، كما يقوم خبراء من هونغ كونغ وبريطانيا وايرلندا وجنوب أفريقيا بتغطية موضوع المطالب الفيسيولوجية الموضوعة للفرسان، بينما يتم تناول إدارة بروتوكولات الارتجاج الدماغي بواسطة متحدثين من الولايات المتحدة وأستراليا، مع حديث من الدكتور مايكل تيرنر حول دراسة يقوم بها نيابة عن اللجنة الأولمبية الدولية ومن المقرر أن ترى النور في العام المقبل.

تضم قائمة المتحدثين سام شينسكي من هيئة الإمارات لسباقات الخيل والذي سيتحدث عن التحديات الفريدة للفرسان المترتبة على الطقس الساخن لدولة الإمارات، خاصةً أولئك الذين يصلون من دول أخرى للمشاركة في سباقات كرنفال كأس دبي العالمي وأمسية الكأس.

ويقدم شينسكي ملخصاً عن المعلومات والقواعد ذات الصلة بالإضافة للسياسات الطبية والمرافق والتحديات التي تصدت لها هيئة الإمارات لسباقات الخيل في السنوات الأخيرة، وقال مايكل اوهاغان، المستشار الدولي للبسطي اكوي وورلد: يسر البسطي إكوي ورلد الترحيب بهذا المؤتمر الدولي في دبي فسلامة الفرسان تهم البسطي كثيراً وتعد أولوية للمؤسسة، وتفاني الفرسان والتضحية والجهد البدني والعقلي الذي يبذلونه للمنافسة في أعلى المستويات العالمية أمر يستحق الثناء والاحترام.

و أكد مليح البسطي نائب رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل أن المؤتمر الدولي يستهدف صحة وسلامة الفرسان من خلال مشاركتهم في السباقات، ويولي هذا الأمر أهمية قصوى حفاظاً عليهم، وسيحاضر في المؤتمر نخبة من أبرز الخبراء والأطباء المشاركين من مختلف دول العالم.