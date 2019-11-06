الأسطورة "ثندر سنو" لجودلفين يعتزل المضامير

المصدر: دبي - خالد المهيري

أعلن فريق جودلفين رسمياً عن اعتزال النجم الأسطوري (ثندر سنو) الذي دخل التاريخ من أوسع أبوابه عبر فوزه مرتين على التوالي بكأس دبي العالمي العام 2018 وهذا العام.

وقال سعيد بن سرور: (صنع "ثندر سنو" التاريخ من خلال فوزه بكأس دبي العالمي مرتين وحقق لنا نتائج باهرة في فرنسا، حيث فاز بسباق كرايتريوم انترناشونال وسباق بري جن برات، وخاض سباقات رائعة على الرمل والعشب في أفضل السباقات العالمية وكان نجماً كبيراً بالنسبة لنا).

وأضاف (لقد كان حصاناً رفيع المستوى، وكان محترفاً وسهل التدريب، وكان صلباً للغاية ويبذل قصارى جهده في كل ما كان يفعل، لقد كان أحد أفضل الخيول التي خاضت السباقات لصالح جودلفين وكان شرفاً كبيراً أن أتولى تدريبه، سنفتقده جميعاً في اسطبلات جودلفين لكنه يعتزل السباقات في قمة مجده ونحن نتطلع منذ الآن لرؤية ذريته. إنني على ثقة من أنه سيصبح فحلاً بارزاً خلال السنوات المقبلة).