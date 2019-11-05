«C.N.N»: شغف محمد بن راشد بالخيول سر إنجازات جودلفين

المصدر: دبي - خالد المهيري

نشر موقع «C.N.N» الإخباري الأمريكي، تقريراً عن طموحات إسطبلات «جودلفين»، إلى تكرار الإنجاز التاريخي، وتحقيق لقب سباق ملبورن كب للمرة الثانية على التوالي، عبر «كروس كاونتر» لجودلفين، الذي سيدافع عن اللقب اليوم.

وأشار الموقع إلى أن تحقيق الحلم الكبير بالتتويج باللقب في العام الماضي جاء بعد 30 عاماً، بفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، حيث فاز «كروس كاونتر» بلقب ملبورن كب، والآن يعود الخيل البطل نفسه مرة أخرى وعينه على الفوز بذات اللقب للمرة الثانية على التوالي.

وأكد الموقع في تقريره، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لديه شغف كبير بعالم الفروسية وسباقات الخيول، ما انعكس على مشاركات خيول سموه في السباقات العالمية، وهذا أكبر دليل على حب سموه لهذه الرياضة وشغفه بالخيول، منذ حضوره لسباقات الخيول لأول مرة في نيوماركت بمنتصف الستينيات، خلال دراسته في كامبريدج بالمملكة المتحدة.

وأشار موقع «C.N.N» في تقريره إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يدعم إسطبلات «جودلفين» سنوياً بأفضل الخيول القادرة على تحقيق الإنجازات العالمية.

وأكد التقرير أن خيول جودلفين حققت عدداً من الإنجازات الكبيرة خلال الأعوام الأخيرة أبرزها على الإطلاق، الفوز التاريخي لـ «ثندر سنو» مرتين على التوالي، بلقب كأس دبي العالمي في 2018 و2019، تحت إشراف المدرب سعيد بن سرور.

وقال شارلي آبلبي، مدرب الخيل البطل «كروس كاونتر»، والذي أصبح أول بريطاني يحقق اللقب العام الماضي: إن الكأس الغالية حلم الجميع تحقق لنا العام الماضي، ويعود الفضل في هذا الإنجاز، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إذ منحنا سموه ثقته وشجعنا لاقتناص الفرص في السباقات العالمية.

وأضاف: إن «كروس كاونتر» قادر على تكرار إنجاز العام الماضي للمرة الثانية على التوالي، وهو الحصان الأفضل في سباق اليوم.