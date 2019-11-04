«فينو روسو» بطل بريدرز كب كلاسيك

المصدر: متابعة- بهاء الدين عطا

انتزع «فينو روسو» لقب سباق «بريدرز كب كلاسيك» لمسافة الميل وربع الميل 2000 متر للفئة الأولى، بقيادة الفارس أراد أورتيز وإشراف المدرب تود بلتشر، مسجلاً زمناً قدره 2.2.80 دقيقة بفارق أربعة أطوال وربع الطول عن المرشح الأول «ماكينزي» بقيادة جويل روزاريو وإشراف المدرب بوب بافيرت فيما جاء «هاير باور» في المركز الثالث بقيادة فلافين بلات وإشراف جون سادلر. وتنافس في الشوط 10 خيول قوية، وكان «ماكينري» المرشح الأول للقب ولكنه حل وصيفاً.

جاء ذلك خلال السباق الذي أقيم، يوم أمس، بمضمار «سانتا أنيتا» بأمريكا وشهده جمهور غفير من عشاق السباقات الأمريكية للخيول.

بريدرزكب فيللي

وتوجت المهرة «كوفيفي» بطلة لشوط «بريدرزكب فيللي آند مير للسرعة» لمسافة 1400 متر للفئة الأولى بقيادة الفارس جويل روزاريو وإشراف المدرب براد اتش كوكس مسجلاً زمناً قدره 1.22.40 دقيقة بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «بيلافينا» بقيادة فلافين برات وإشراف سايمون كالاهان وحلت ثالثة «داون ذا ديستروير» بقيادة تايلور جافاليون وإشراف المدرب كارين ماكلاكلين. تنافست في الشوط 9 مهرات.

شوط السرعة

ونال «بلفوير باي» لقب شوط «بريدرز كب تيرف سبرينت للسرعة» لمسافة 1000 متر بقيادة الفارس خافيير كاستيلانو وإشراف المدرب بيتر ميلر مسجلاً زمناً وقدره 54.83 ثانية وبفارق طول وربع الطول عن «أدم» بقيادة الفارس مانويل فرانكو وإشراف المدرب بيتر ميلر فيما جاء «شيكي شيباز» في المركز الثالث بقيادة أراد أورتيز وإشراف المدرب جونسون سيرفس. شارك في الشوط 12 خيلاً من بينهم «فاينال فرونتير» لجودلفين بقيادة لويس سايز واشراف توماس البارتيني.

شوط الميل

وتوج «سبن تورن» بطلاً لشوط «بريدرز كب ديرت مايل» للفئة الأولى لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس أراد أورتيز وإشراف المدرب خوان كارلوس غوريرو مسجلاً زمناً قدره 1.36.58 دقيقة بفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «أوماها بيتش» بقيادة الفارس مايكل سميث وإشراف المدرب ريتشارد مانديلا فيما جاء في المركز الثالث «بلو شيبر» بقيادة فلافين بارت وإشراف كيم يونغ كوان. وشاركت في الشوط 10 خيول.

شوط المهرات العشبي

انتزعت «اريديسا» لقب شوط «بريدرزكب فيلليز آند مير تيرف» بالمضمار العشبي لمسافة الميل وربع الميل 2000 متر للفئة الأولى وذلك بقيادة الفارس واين لوردان وإشراف جوزيف باتريك أوبراين مسجلة زمنا قدره 1.57.77 دقيقة بفارق رقبة عن «فاسيليكا» بقيادة الفارس فلافين برات وإشراف المدرب دان وارد فيما حلت في المركز الثالث «سيستر شارلي» بقيادة جون فيلاز كويز وإشراف المدرب شاد براون فيما جاءت في المركز الرابع «فاني لوغان» لسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم «الجليلة ريسينغ» بقيادة الفارس ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن. شاركت في الشوط 10 مهرات أبرزها «كاسل ليدي» لجودلفين.

شوط السرعة الرملي

حقق «ميتولي» الفوز بلقب شوط «بريدز كب سبرينت ديرت» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى بقيادة لافارس ريكاردو سنتانا وإشراف المدرب ستفن اسموسين مسجلاً زمناً قدره 1.9.00 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «شانسيلوت» بقيادة الفارس جوسي أورتيز وإشراف المدرب خورخي نافارو، وحل ثالثاً «وتمور» بقيادة الفارس فلافين برات وإشراف المدرب رونالد ماكويت. شارك في الشوط ثمانية خيول.

شوط الميل

حقق «يوني» الفوز بلقب «بريدرز كب للميل» للخيول عمر 3 سنوات للفئة الأولى وذلك بقيادة الفارس جويل روزاريو وإشراف شاد براون مسجلاً زمناً قدره 1.32.45 دقيقة بفارق طول ونصف الطول عن «جوت استورمي» بقيادة الفارس تايلور غافليون وإشراف المدرب مارك كيس وحل في المركز الثالث «ويذاوت بارول» بقيادة الفارس أراد أورتيز وإشراف المدرب شاد براون. وشارك في الشوط 13 خيلاً من بينهم «لوكولان» لجودلفين بقيادة لويس سايز وإشراف كيران ماكلوكلين.

شوط دستاف

ظفرت «بلو برايز» بلقب سباق «بريدرزكب دستاف» للمهرات والأفراس عمر 3 سنوات وذلك لمسافة 2600 للفئة الأولى وذلك بقيادة جو برافور وإشراف اغناسيو كوريس مسجلة زمناً قدره 1.50.5 دقيقة بفارق طول ونصف الطول عن «ميدنايت بيسو» بقيادة الفارس مايك سميث وإشراف المدرب ستيفن اسموسين فيما حلت «سيرينجتي امبرس» في المركز الثالث بقيادة فلافين برات وإشراف المدرب توماس أموس. شارك في الشوط 11 مهرة.

شوط بريدرز كب تيرف

توج «بريكس اند مورتار» بطلاً لشوط «بريدرز كب تيرف» لمسافة الميل وربع الميل 2000 متر للفئة الأولى بقيادة الفارس أراد أورتيز وإشراف المدرب شاد براون مسجلاً زمناً قدره 2.24.73 دقيقة بفارق رأس عن «يونايتد» بقيادة فلافين برات وإشراف المدرب ريتشارد مانديلا. وحل ثالثاً «انطوني فان ديك» بقيادة ريان مور وإشراف المدرب ايدن اوبراين شارك في الشوط 12 خيلاً من بينهم «أولد بيرشيان» لجودلفين.