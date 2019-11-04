عبدالعزيز النوري.. فرحة الفوز الأول

المصدر: دبي - خالد المهيري

يبرز المالك عبدالعزيز خالد النوري كمثال للنجاح والمثابرة، إذ حقق «كرينسبيل» لقب الشوط السابع في مضمار جبل علي وهو الفوز الأول له في سباقات الخيول .

وتقدم عبدالعزيز النوري بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» على دعم سموه المتواصل لكافة مربي الخيول والملاك وخاصة الشباب، مضيفاً إن البطل «كرينسبيل» تم شراؤه من مزادات «جودلفين».

ويدين النوري بالفضل إلى برنامج مسار جودلفين الذي تعلم منه الكثير وتخرج منه العام الماضي، مؤكداً أن أولى الثمارهي الفوز الذي تحقق في مضمار جبل علي.

ودخل عبدالعزيز النوري عقب التخرج من البرنامج، في مجال إنتاج الخيول، مشيراً إلى نيته المشاركة في سباقات الخيول بمضامير الدولة بشكل أقوى.