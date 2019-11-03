«روعة» و«فانديم» يتألقان في افتتاح موسم سباقات الخيول بالشارقة

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

شهد مضمار الشارقة الرملي أمس الإثارة والندية بين 92 جواداً من الخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة، في سعيها لحصد ألقاب أشواط السباق الأول لمضمار الشارقة لونجين، بمجموع جوائز 240 ألف درهم، والذي مثل باكورة سباقات المضمار للموسم 2019/‏‏‏‏2020. وشهد السباق الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق وباترك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين، وسلطان اليحيائي مدير عام النادي، وعتيق محمد جمعة مدير البرامج بقناة الشارقة وعشاق رياضة الفروسية بجمهورها الغفير.

الافتتاح

وافتتحت ألقاب السباق المهرة «روعة» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بقيادة ريتشارد مولن، وتوج الفائزين عتيق محمد مدير البرامج بقناة الشارقة.

بطل الثاني

فاز الفحل «إيه إف ثبور» لمالكه خالد خليفة النابودة بالمركز الأول للشوط الثاني «شوط مجموعة لونجين ماستر».

الشوط الثالث

وحقق المهر «إيه إف يهيب» لمالكه خالد خليفة النابودة المركز الأول في الشوط الثالث «شوط القيادة العامة لشرطة الشارقة».

وحصد الجواد «فانديم» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لقب الشوط الرابع «شوط لونجين كونكويست VHP»، ونجح الجواد «ون سيسونز» لمالكته لينا أحمد بنش في إحراز المركز الأول في الشوط الخامس «شوط مجلس الشارقة الرياضي».

الختام

وحصد لقب مسك الختام الجواد «من الإمارات» لمالكه خليفة مطر النيادي للشوط السادس «شوط لونجين هايدروكونكويست»، وتوج الفائزين سلطان اليحيائي. وأعرب الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق عن سعادته بنجاح السباق الأول بمضمار الشارقة والذي شكل باكورة موسم السباقات بالنادي، وثمن ابن ماجد المشاركة الكبيرة في السباق وتمثلت في معظم أندية ومرابط واسطبلات الفروسية بالدولة، كما أشاد بالمستوى التنافسي العالي الذي ظهر في السباق، ما عكس جهوزية القائمين على رياضة الفروسية للموسم الحالي والذي وصفه بالاستثنائي، لما يضم من بطولات وأحداث محلية وخارجية لكافة منافسات الفروسية، والتي تحظى برعاية ودعم بلا حدود من قيادتنا الرشيدة.