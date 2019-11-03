«أولد بيرشيان» و«كاسيل ليدي» يواجهان الأقوياء في بريدرز كب اليوم

المصدر: دبي -البيان الرياضي

يتقدم المنافسان الدوليان المخضرمان «أولد بيرشيان» و«كاسل ليدي»، أربعة خيول يدفع بها فريق جودلفين في اليوم الثاني من حفل سباقات بريدرز كب، بمضمار سانت أنيتا في الولايات المتحدة الأمريكية.

يسعى «أولد بيرشيان» (شارلي أبلبي/‏‏‏‏وليام بيوك)، لتسجيل انتصار ثالث في مستوى ج 1 على مسافة ميل ونصف الميل هذا العام، من خلال مشاركته بسباق بريدرس كب تيرف، بعد أن عزز هذا الجواد ابن الفحل «دباوي»، من سرعته، واندفع إلى فوز حاسم بسباق نورثرن دانسر تيرف ستيكس في وودباين، كندا في سبتمبر.

استهل هذا الجواد البالغ أربع سنوات، موسمه الحالي، مسجلاً انتصارين حاسمين بمضمار ميدان في دولة الإمارات، من بينهما فوز صريح بسباق دبي شيما كلاسيك، في أمسية كأس دبي العالمي، في أواخر مارس الماضي.

يشارك «أولد بيرشيان» ضمن 12 منافساً بسباق بريدرز كب تيرف، يبرز منهم بطل الداربي الإنجليزي (ج 1) «أنتوني فان دايك»، والجواد الفائز عدة مرات في مستوى ج 1 «بريكس آند مورتر».

وقال شارلي أبلبي: «عملية شحن «أولد بيرشيان» إلى أمريكا، مضت على نحو جيد، ويبدو حالة رائعة. بإمكاننا أن نرصد العديد من النقاط الإيجابية التي تصب في مصلحته في هذا السباق، بما في ذلك خبرته الطويلة في مثل هذا المستوى، واعتياده السفر».

«لقد أدى بمستوى رائع في ميدان وودباين، لذلك، فإن المسار الضيق على مسافة ميل ونصف الميل، ليس مصدر قلق بالنسبة لنا. الشي المؤكد الذي بإمكان «أولد بيرشيان» أن يفعله هو التحمل، وسيسعى للعثور على نقطة ضعف في «بريكس آند مورتر»، والتي ربما تتمثل في أنه يختبر هذه المسافة للمرة الأولى.

ترتقي المهرة البالغة ثلاث سنوات «كاسل ليدي» (هنري أليكس بانتال/‏‏‏‏ميكايل برزلونا)، إلى مسافة ميل وربع ميل بسباق ج 1 بريدرز كب فيلي آند مير تيرف، بعد أن استماتت بقوة لتحرز المركز الثاني على مسافة تسعة فيرلونغ بسباق ج 1 كوين إليزابيث الثانية، شالينج كب في كينلاند، يوم السبت، 12 أكتوبر.

سجلت ابنة الفحل «شمردل» ثلاثة انتصارات متتالية، على مسافة الميل في فرنسا أوائل هذا العام، توجتها بانتصار باهر بفارق أنف بسباق ج 1 بوول ديساي دي بوليش، بمضمار لونغشامب في شهر مايو.