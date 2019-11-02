سالم السبوسي: فوز «متوكد» مفاجأة والمسافة تناسبه

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عن فخره وسعادته بالفوزين الباهرين اللذين حققهما «متوكد» في الشوط الخامس و«تفاخر» في الشوط السادس.

وقال السبوسي إن فوز «متوكد» مفاجأة لم يكن في الحسبان حيث لم يكن المرشح الأول للفوز وقد ناسبته المسافة، كما أن الفارس استفاد من الثغرة التي أتيحت له بالنفاذ والانطلاق بقوة نحو خط النهاية مستفيداً من المرتفع قبل 200 متر في خط النهاية.

كما تحدث سالم السبوسي عن «تفاخر» قائلاً (البطل جاء بقوة حيث إن مسافة 1800 متر تناسبه تماماً وبإمكانه الركض حتى مسافة 2000 متر وستحدد له سباقات في تلك المسافة في الفترة المقبلة).

وأضاف السبوسي إن نسل البطل جيد حيث إنه ينحدر من نسل «ميداليا دورور».

وقال السبوسي إن الفارسين التزما التوجيهات وحققا الفوز ببراعة في الشوطين في الخامس والسادس بالرغم من مشاركة نخبة من أقوى الخيل في افتتاح الموسم.