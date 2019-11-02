«ميستيك مون» بطلاً للشوط الرئيسي في «سباق البرشاء»

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا، خالد المهيري

حققت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، ثنائية قوية في افتتاح موسم سباقات جبل علي والذي حمل اسم «سباق البرشاء»، عبر «متوكد» بطل الخامس، و«تفاخر» بطل السادس. كما اقتنص «ميستيك مون» لمحمد خليفة البسطي لقب الشوط الرابع الرئيسي برعاية «إسطبلات شادويل».

وحقق المدرب ساتيش سيمار ثنائية، عبر الشوطين الأول والثالث.

«ليدي بارما» نجمة الافتتاح

اقتنصت «ليدي بارما» لعائلة «بارما» لقب الشوط الأول لمسافة 1200 متر برعاية «المشرق لخدمات الري» والبالغ قيمة جوائزه 75 ألف درهم، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلة زمناً قدره 1.13.48 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «رايج» للشيخ راشد بن حميد النعيمي بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دوغ واتسون.

وفي الختام قام سهيل النجار، ممثل شركة «المشرق لخدمات الري»، بتتويج الأبطال.

«تابرناس» بطل الثاني

حقق «تابرناس» لعبد الله سعيد بن حزيم لقب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر برعاية «إسكانا- تكافل - الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين» والبالغة قيمة جوائزه 75 ألف درهم، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1.12.06 دقيقة وبفارق طول عن «ماجستيك ثندر» لـ «تتش جولد» الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وفي الختام قام عبدالحليم برقاوي، ممثل شركة «إسكانا - تكافل»، بتتويج الأبطال، حيث تسلم أحمد بن طوق الجائزة نيابة عن المالك.

«نايت كاسل» يخطف الثالث

خطف «نايت كاسل» لعلي حداد لقب الشوط الثالث لمسافة 1200 متر برعاية «الشعفار للاستثمار» والبالغة قيمة جوائزه 95 ألف درهم، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.12.00 وبفارق رأس عن الوصيف «تأمل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب علي راشد الرايحي. وفي الختام، قام فيصل الشعفار، بتتويج الأبطال، إذ تسلم الجائزة المالك علي حداد.

«ميستيك مون» بطل الرئيسي

حقق «ميستيك مون» لمحمد خليفة البسطي لقب الشوط الرابع الرئيسي لمسافة 1400 متر برعاية «إسطبلات شادويل» والبالغة قيمة جوائزه 120 ألف درهم، بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دوغ واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.25.06 دقيقة، بفارق طول وربع الطول عن «ريفلسكوب» لإسطبلات «هوت سكوت للسباقات» الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس خوسيه سانتياجو وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وفي الختام قام ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، واللواء «م» عبد الرحمن رفيع بتتويج الأبطال، حيث تسلم الجائزة نيابة عن المالك فيصل الشعفار.

«متوكد» نجم الخامس

اقتنص «متوكد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الخامس لمسافة 1400 متر برعاية «الرضا لوساطة التأمين» والبالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، بقيادة الفارس اشتيبان مازور وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1.25.97 دقيقة وبفارق رقبة عن الوصيف «ريتش آند فيمص» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة الفارس زافير الزياني وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وفي الختام قام محمد خالد الرضا، ممثل «الرضا لوساطة التأمين»، بتتويج الفائزين، حيث تسلم الجائزة سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نيابة عن المالك .

«تفاخر» نجم السادس

اقتنص «تفاخر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السادس لمسافة 1800 متر برعاية «بنك دبي التجاري» والبالغة قيمة جوائزه 90 ألف درهم، بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، مسجلاً زمناً قدره 1.51.08 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «دولمن» لعدنان خان الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وتسلّم سالم السبوسي، مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الجائزة نيابة عن المالك من ماهر المرزوقي رئيس الاعمال المصرفيه للشركات ببنك دبي التجاري.

«كرينسبيل» مسك الختام

ظفر «كرينسبيل» لعبدالعزيز خالد النوري بلقب الشوط السابع والختامي لمسافة 1950 متر برعاية «SIS UK» والبالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب إروين شاربي، مسجلاً زمناً قدره 2.01.30 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «هالو» لمحمد خليفة البسطي بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي. وفي الختام، قام عيسى البشر بتتويج الأبطال، حيث تسلم المالك عبدالعزيز خالد النوري الجائزة.

أداء مبهر

أشاد المدرب ساتيش سيمار بأداء المهرة «ليدي بارما» مؤكداً أن المسافة 1200 متر تعد مناسبة لها، معلناً عن مشاركتها في نفس المسافة بعد أسبوعين وإذ لم يجد نفس المسافة فسيتجه إلى مسافة 1400 متر. وعن «نايت كاسل» أكد المدرب سيمار أن مسافة 1000 و1200 متر تعدان المفضلتين له ولكن نظراً لعدم وجود سباقات في هذه المسافة فسيظل يركض حتى مسافة الميل.

7/0

أطاحت مفاجآت السباق بآمال الجماهير في مسابقة الترشيحات، إذ لم يتمكن أي شخص من ترشيح 7 أو 6 أو 5 خيول فائزة بأشواط السباق. ونجح 4 أشخاص في ترشيح 4 خيول فائزة، لينال كل واحد منهم 2500 درهم. وتمكن 26 شخصاً من ترشيح 3 خيول فائزة، لينال كل واحد منهم 500 درهم. واستطاع شخص واحد الحصول على جائزة جبل علي المزدوجة للشوطين الثالث والرابع، محققاً 30 نقطة، لينال مبلغ 5000 درهم، فيما تم تحويل باقي المبلغ للسباق المقبل. وذهبت جائزة سحب السيارة «شيري آريزو - 3» إلى الهندي أحمد نجيب الدين.