ميرزا الصايغ: «شادويل» جزء من مضمار جبل علي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أن مؤسسة «شادويل» بأذرعها تعد جزءاً من مضمار جبل علي، ووجدت ضالتها في سباقات المضمار الأصفر، وخاصة أن الخيول التي شاركت جاءت من بريطانيا، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن الأرضية جيدة وخاصة الـ200 متر الأخيرة.

وأضاف قائلاً: إن سباقات جبل علي قوية، والنتائج سوف تقلب التوقعات، وأشيد بالأداء الذي قدمه بطل الشوط الرئيس «ميستيك مون» لمحمد خليفة البسطي، ونتمنى له التوفيق في السباقات القادمة. وقال ميرزا الصايغ: إن «شادويل» ملتزمة التواجد في كافة سباقات جبل علي ما عدا سباق واحد ترعاه «طيران الإمارات»، إضافة إلى مواصلة رعاية سباقات الخيل على مضماري «أبوظبي» و«العين».