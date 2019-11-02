محمد العضب: نطبق أعلى معايير الشفافية والعدالة تأكيد

أكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن السباق الأول المفتوح جاء ناجحاً بكل المقاييس، وقال إنهم حرصوا على تطبيق أعلى معايير الشفافية والعدالة على غرار السباقات الأخرى التي تستضيفها مدينة دبي الدولية للقدرة، مشيراً إلى أن التسجيل الأولي للمشاركين تجاوز 280 خيلاً والجو لم يخدم السباق في المرحلتين الثانية والثالثة ما أدى إلى وجود حالات استبعاد كثيرة بسبب الطقس وارتفاع معدلات السرعة.

وأشاد العضب في حديثه لـ«البيان الرياضي»، بالصورة العامة للسباق الذي أفرز عنه محافظة بعض الاسطبلات على الصدارة إلى جانب اعتلاء أبطال جدد منصة التتويج، موضحاً أن احتراف تنظيم وإدارة السباق في مختلف الجوانب، هو نتاج طبيعي لتراكم خبرات جميع فرق العمل التي ثابرت واجتهدت من أجل خروج المنافسات في أبهى حلة وتنظيم.