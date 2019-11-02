المري يحلق بلقب تحدي سيح السلم للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

حلق الفارس حمدان أحمد المري بلقب تحدي سيح السلم للقدرة لمسافة 119 كلم الذي أقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم يوم أمس بمشاركة 179 فارساً وفارسةً من مختلف الاسطبلات في الدولة، وتوج المري باللقب ممتطياً صهوة الجواد «ابشيك كوتيلاس» لاسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 4.21.58 ساعات، وجاء في المركز الثاني السريلانكي دوسيانثان بانير على صهوة «بلقان كازان» لاسطبلات البوادي، مسجلاً زمناً قدره 4.23.49 ساعات، واحتل المركز الثالث الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، على صهوة الجواد «الطارق» لاسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 4.25.14 ساعات، تلاه في المركز الرابع الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي على صهوة «الهمبرا ميسكرينت» لاسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 4.25.56 ساعات، وجاء في المركز الخامس الفارس حمد عبيد الكعبي على صهوة «اورانج غلوف» لاسطبلات MRM، مسجلاً زمناً قدره 4.29.55 ساعات.

تتويج

وعقب ختام السباق، قام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية ومحمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج أبطال السباق حيث تسلم البطل حمدان أحمد المري كأس المركز الأول فيما تسلم السريلانكي دوسيانثان بانير كأس المركز الثاني وتسلم الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم كـأس المركز الثالث.

بانير يتصدر «الأولى»

تصدر السريلانكي دوسيانثان بانير المرحلة الأولى من السباق لمسافة 40 كلم «اللون الأصفر» على صهوة الجواد «بلقان كازان» لاسطبلات البوادي، مسجلاً زمناً قدره 1.28.48 ساعة، واحتل المركز الثاني الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة الجواد «برينس» لاسطبلات MRM، مسجلاً زمناً قدره 1.28.58 ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارسة الإسبانية إيليا غونزاليز على صهوة الجواد «رزنة ميلن ريانت» لاسطبلات M7، مسجلة زمناً قدره 1.29.00 ساعة.

واحتل الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم المركز الرابع في هذه المرحلة، ممتطياً صهوة الجواد «الطارق» لاسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 1.29.01 ساعة، تلاه في المركز الخامس الفارس غيث عبدالواحد خميس صقر على صهوة الجواد «ماري نيرو» لاسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 1.29.01 ساعة.

.. وتقدم في «الثانية»

واصل الفارس دوسيانثان بانير الصدارة في المرحلة الثانية البالغة مسافتها 35 كلم «اللون الأحمر» على صهوة «بلقان كازان» لاسطبلات البوادي، مسجلاً زمناً قدره 2.46.10 ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة الأرجنتينية ديانا ياميلا على صهوة «كورليني» لاسطبلات الريف عجبان، مسجلة زمناً قدره 2.47.32 ساعة، تلتها في المركز الثالث الفارسة الإيطالية آليس ميسينو على صهوة «لوبيزون» لاسطبلات الريف عجبان، مسجلة زمناً قدره 2.47.32 ساعة، وجاءت في المركز الرابع الفارسة نسرين خسرو على صهوة «الهان ديس دولينس» لاسطبلات سيح السلم، مسجلة زمناً قدره 2.47.44 ساعة، وجاء في المركز الخامس الفارس خلف أحمد على صهوة «سيلدول دي لاب» لاسطبلات جميرا، مسجلاً زمناً قدره 2.47.49 ساعة.

المري يتزعم «الثالثة»

وقفز الفارس حمدان أحمد المري إلى صدارة المرحلة الثالثة البالغة مسافتها 26 كلم «اللون الأزرق» بعد أن كان في المركز الرابع عشر في المرحلة السابقة، وتزعم المري هذه المرحلة ممتطياً صهوة الجواد «ابشيك كوتيلاس» لاسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 3.48.35 ساعات، وجاء في المركز الثاني الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة «برينس» لاسطبلات MRM، مسجلاً زمناً قدره 3.48.52 ساعات، وتراجع إلى المركز الثالث الفارس دسيانثان بانير على صهوة «بلقان كازان» لاسطبلات البوادي، مسجلاً زمناً قدره 3.49.04 ساعات، واحتل المركز الرابع الفارس محمد صالح العطاس على صهوة «ابو سكو بيرسك» لاسطبلات الوثبة، مسجلاً زمناً قدره 3.49.28 ساعات. واحتل المركز الخامس الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، على صهوة «الطارق» لاسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 3.50.12 ساعات.

إشادة

أعرب الفارس حمدان أحمد المري بطل تحدي سيح السلم للقدرة، عن بالغ سعادته بالفوز بأول ألقاب موسم السباقات المفتوحة، وقال المري لـ«البيان الرياضي» إن السباق لم يكن سهلاً وحالفه التوفيق حيث كان متأخراً في المراحل المبكرة من السباق واستطاع الوصول للصدارة بناء على خطة المدرب علي غانم المري، مشيداً بأداء الحصان البطل الذي قدم أداء متميزاً رغم تلقيه مخالفة «بلنتي» في المرحلة الأولى واستطاع أن يلحق بكوكبة المقدمة، وأضاف المري إن الخيل «السبوق» لا خوف عليها من أجواء الطقس وبرهن الحصان البطل على ذلك بعد انتزاعه اللقب رغم تأخره في البداية، مهدياً اللقب إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

