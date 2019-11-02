«خطاب» بطل ختام «كأس زايد» في بوردو

المصدر: بوردو - البيان الرياضي

توج الجواد «خطاب» بقيادة جيروم كابري، بطلاً لسباق الجولة الختامية لكأس زايد (تحدي البريدرز كب للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى)، البالغ جائزته المالية 45 ألف يورو، والذي أقيم أول من أمس بمضمار بوردو، في فرنسا، تحت مظلة النسخة 11 من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ويقام المهرجان بالتزامن مع عام التسامح، وشارك في الجولة الختامية ومسافتها 1900م، ستة خيول قوية، وجاء السباق سريعاً منذ البداية ومثيراً حتى الأمتار الأخيرة، التي انطلق فيها «خطاب» من الصفوف الخلفية، ليتجاوز منافسيه ويتفوق بفارق 4 أطوال عن رفيق إسطبله والمرشح الأول «خير الشام» بقيادة جوليان أوج، فيما جاءت ثالثة الفرس «بلقيس» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بقيادة اورتيز مندزاب.

سباق «البوني»

وعلى جانب آخر، توج الفارس آرثر فيرلاند على صهوة «برونهيوج أكورن» بطلاً لسباق دولية الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني لمسافة 800م، بعد فاصل من الإثارة، وهي سباقات مخصصة للفرسان في سن 10 إلى 13 عاماً، يمتطون صهوات الخيول الصغيرة (البوني) التي لا يزيد ارتفاعها على 134 سم، وعقب ختام الشوط قامت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل (ايفهرا) رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي (افهار)، يرافقها مسؤولو مضمار بوردو بتتويج الأبطال الفائزين.

حفل الختام

وتقدمت لارا صوايا بالشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) على دعمهما اللامحدود لإعلاء مكانة الخيول العربية على مستوى العالم أجمع، ودعم سباقات الفرسان المتدربين والسيدات وأبطال المستقبل في سباقات دولية لطيفة بنت منصور للبوني، وأضافت: نحن على مشارف سباق جوهرة تاج الشيخ زايد الذي يعد السباق الأغلى في العالم، وهذا الحدث سيجمع 6 قارات في العاصمة أبوظبي في تظاهرة عالمية للخيول العربية، وسيكون محط أنظار العالم كله، وقالت: اكتملت كافة الاستعدادات لإقامة حفل ختام نهائيات النسخة الحادية عشرة من المهرجان، والتي تحتوي على كثير من المفاجآت، وسيكون للجمهور (رجال وسيدات) النصيب الأكبر من المسابقات والجوائز عبارة عن سيارات، وجوائز عينية.

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تقام سلسلة كأس زايد من 10 سباقات في مختلف أنحاء العالم، بداية في تكساس، مروراً بمراكش، استكهولم، ويندسور، وارسو، دوندخت، كازان، سان سباستيان، سيردينيا، وبوردو، وتمثل أبوظبي مرحلة الختام، وشعار المهرجان هو 6 قارات، عالم واحد، أبوظبي عاصمة الخيول العربية، وتقام النهائيات على كأس جوهرة تاج زايد بجوائز تبلغ 5 ملايين درهم، يوم 24 نوفمبر الجاري.