92 خيلاً تدشن سباق مضمار الشارقة لونجين الأول

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

يدشن اليوم 92 خيلاً، مع وجود 7 جياد احتياط، موسم سباقات مضمار الشارقة لونجين الأول، والذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، والمقام برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم سباقات المضمار بالنادي، ويتضمن السباق ستة أشواط تتنافس فيها الخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة، ويحظى السباق برعاية مجلس الشارقة الرياضي والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وكشف الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق عن إضافة اسم كأس جديد في سباقات مضمار الشارقة لونجين، وهو سباق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وهذه الخطوة تأتي ضمن مخطط تطوير سباقات النادي وتكريماً لأصحاب الأثر الكبير في تطوير رياضة الفروسية في الدولة وامتداداً للمبادرة التي تم إطلاقها في المواسم السابقة بتسمية السباقات بأسماء كل من سمو ولي عهد حاكم الشارقة وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وذلك لجهودهم الكبيرة في تطوير الفروسية وسباقات الخيل في الدولة.