فيصل الشعفار: رعايتنا مستمرة في المضمار الأصفر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وجّه فيصل الشعفار التهنئة إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي للمضمار العائلي، بمناسبة انطلاقة الموسم الجديد مؤكداً لـ «البيان الرياضي» استمرار رعاية «الشعفار للاستثمار» للسباقات في المضمار الأصفر، متمنياً أن يكون الموسم الجديد موسم خير وسعادة للملاك والمدربين والفرسان، وأن يستمتع الجمهور بقضاء موسم حافل بالإثارة والمتعة.

وأشاد الشعفار بجهود اللجنة المنظمة في إخراج اليوم الأول الافتتاحي لموسم جبل علي، الذي ظهر بمستوى رائع وممتاز نال رضا الجماهير الغفيرة من عشاق سباقات المضمار العائلي.