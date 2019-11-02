علي المري: هدفنا المحافظة على القمة

أكد المدرب علي غانم المري، أن اسطبلات F3 تتطلع إلى المحافظة على القمة بعد الأداء الاستثنائي الذي تحقق في الموسم الماضي، وقال في تصريحات لـ«البيان الرياضي»، إن تدشين الموسم بانتصار مهم يوم أمس، يعد دافعاً من أجل مواصلة التألق وتحقيق مزيد من النتائج المتميزة، مشيراً إلى أنهم يطمحون باستمرار إلى الأفضل رغم أن المنافسة تزداد قوة من عام إلى آخر وخاصة في رياضة القدرة والتحمل التي يعد الوصول فيها إلى القمة صعباً والمحافظة عليها أصعب، موضحاً أنه توقع أن يكون الحصان البطل رقماً صعباً في المنافسة لكن لم يتوقع فوزه باللقب، متوجهاً بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي مالك اسطبلات F3، على دعم سموه الاسطبل وتدعيمه بخيول جديدة إلى جانب توجيهات سموه المستمرة التي دائماً ما تقود للصدارة والريادة.

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