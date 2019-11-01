نادي الحبتور يحتضن مهرجان البولو اليوم

المصدر: دبي: فائز بجبوج

سيكون عشاق ومحبو رياضة البولو، على موعد مع عطلة نهاية الأسبوع الحالي، بشكل مختلف، حيث يتحول ختام بطولة الهلوين للبولو اليوم، والمقام على ميادين نادي ومنتجع الحبتور للبولو بدبي لاند، إلى مهرجان يجمع بين فريقي الحبتور وذئاب دبي في الثالثة والنصف عصراً، بينما يلعب في قبل الختام، الفرق الثلاث، مهرة وجرين غيتس وإيه إم هيسكث، وسيستمر المهرجان إلى بعد غد، حيث تقام بطولة السيدات، والتي يشارك فيها نخبة من أبرز اللاعبات المواطنات لصالح «بينك كارافان»، التابعة لجمعية أصدقاء مرضى السرطان.

وكان فريق الحبتور قد وصل إلى المباراة النهائية، بعد فوزه أول من أمس، للمرة الثانية على التوالي، على فريق غرين غيتس، بتسعة أهداف مقابل ستة أهداف، أما فريق ذئاب دبي الطرف الثاني في مباراة الختام، فقد حقق فوزه الثاني على حساب فريق مهرة وبتسعة أهداف، مقابل أربعة أهداف لمهرة.

كنز

على جانب آخر، أعدت اللجنة المنظمة هدايا قيمة، حيث تصل جوائز مسابقة البحث عن الكنز اليوم إلى 9 الآف درهم، وجرت العادة أن تُقام تلك المسابقة، بمشاركة الجمهور فيها، من خلال البحث عن «الكوينز»، التي تم تخبئتها بالملعب، وذلك في فترة الراحة بين المنافسات، ويربح صاحب الحظ السعيد على جوائز مالية، إلى جانب عدد من المسابقات، مثل سباق الجري والصيد، واختيار أفضل طفلين ضمن مسابقة التنكر، وغيرها من المسابقات الترفيهية، حيث تم إعداد منطقة ترفيهية خاصة للأطفال، كما يقام حفل غداء خيري خاص، ومزاد في فندق الحبتور بولو ريزورت، لبيع الأعمال الفنية والبنود الفريدة والمليئة بالأنشطة المجانية، مثل علاجات التجميل وفحوصات الثدي السريرية، ويمكن للأطفال القفز على ركوب المهر الوردي المجاني، أو قلعة نطاط عملاقة في منطقة الأطفال.