البطل: فخور باللقب الثاني على التوالي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب البطل سعيد المهيري عن سعادته وفخره بالفوز باللقب الثاني على التوالي في انطلاقة الموسم بعد الفوز الأخير بكأس الوصل للقدرة، حيث جاء الفوز بعد تتويجه في السباق الافتتاحي للموسم الذي أقيم في الوثبة بالعاصمة أبوظبي قبل نحو أسبوع، وقال إن ختام السباق جاء مميزاً بالدخول إلى خط النهاية مع زملائه في الإسطبل بعد انفرادهم بالصدارة، مما قاد إلى تتويج إسطبل إس إس بالمراكز الأربعة الأولى في السباق.

وأضاف المهيري بطل العالم للشباب والناشئين لـ«البيان الرياضي» إن طموحه التواجد على منصة التتويج في جميع سباقات الموسم، مشيداً بأداء «شومان» الذي أعلن اعتزاله رسمياً بعد مشاركات مميزة ترجمها بالفوز بالمركز الأول، لافتاً إلى أن هذه المرة الأولى التي يمتطي فيها الحصان البطل والذي توج مسيرته بمسك ختام مميز.

عالي المستوى

بدوره أكد سعيد الخياري الفائز بالمركز الثالث، أن الانطلاقة في مدينة دبي الدولية للقدرة، جاءت مثالية، خاصة وأن السباق تميز بوجود تنظيم عالي المستوى من كافة الجوانب وذلك بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به سباقات القدرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً إلى أن الفوز في أول السباقات يعتبر بداية خير لموسم حافل بالإنجازات بإذن الله.

وقال إن الجواد قدم مشاركة طيبة وله مشاركات ناجحة في الفترة السابقة، وأثبت جاهزيته للموسم رغم ارتفاع حرارة الطقس، مؤكداً أن طموحه هو المركز الأول في المنافسات المقبلة آملاً أن يحالفه التوفيق في الاستحقاقات القادمة.