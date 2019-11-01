المهيري يتوج بطلاً لكأس الوصل وغيث وصيفاً

المصدر: سيح السلم-بهاء الدين عطا-علي الظاهري

توج الفارس سعيد سالم المهيري بطلاً لكأس الوصل لمسافة 119 كلم في انطلاقة موسم القدرة في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، والذي جرى، أمس، بمشاركة 110 فرسان وفارسات يمثلون الإسطبلات الخاصة بالدولة.

وشهد السباق الشيخ فيصل بن سعود القاسمي واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، ومحمد عيسى العضب مدير عام نادي دبي للفروسية وسلطان علي السبوسي مالك إسطبل إس إس واللواء سعيد الكمدة مالك إسطبل الكمدة، وجمهور غفير من عشاق سباقات القدرة.

ونال الفارس سعيد سالم عتيق المهيري لقب السباق الأول لمسافة 119 كلم ممتطياً صهوة «شومان» لإسطبل إس إس مسجلاً زمناً قدره 4.33.59 ساعات، وتلاه في المركز الثاني الفارس غيث عبدالواحد صقر، ممتطياً صهوة «هتان» لإسطبل إس إس مسجلاً زمناً قدره 4.33.59 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس سعيد حمود الخياري على صهوة «عبير لين بارك اوسن» لإسطبل إس إس مسجلاً زمناً قدره 4.34.00 ساعات، وتلاه في المركز الرابع الفارس سيف جمعة بالجافلة، ممتطياً صهوة «مخلاب» لإسطبل إس إس، مسجلاً زمناً قدره 4.34.01 ساعات، واحتلت الفارسة ماريا سيسيليا بيريز المركز الخامس، ممتطية صهوة لوبيتا لإسطبل العين مسجلة زمناً قدره 4.36.40 ساعات.

التتويج

عقب ختام السباق، قام اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بتتويج أبطال السباق، حيث تسلم البطل سعيد المهيري كأس المركز الأول فيما نال غيث عبدالواحد كأس المركز الثاني وتسلم الفارس سعيد الخياري كـأس المركز الثالث.

البلوشي يتصدر الأولى

تصدر الفارس عبدالله جمال البلوشي من إسطبل الدربي للقدرة، المرحلة الأولى للسباق لمسافة 40 كلم «اللون الأصفر»، ممتطياً صهوة «تايم آوت» مسجلاً زمناً قدره 1.28.49 ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة ليلى محمد المرزوقي ممتطية صهوة «مونتوم» لإٍسطبل الكمدة مسجلة زمناً قدره 1.29.06 ساعة. واحتل الفارس سعيد سالم المهيري من إسطبل إٍس إس المركز الثالث مسجلاً زمناً قدره 1.29.09 ساعة ممتطياً صهوة «شومان» وتلاه في المركز الرابع الفارس سعيد حمود الخياري من إسطبل إس إس على صهوة «عيبر لين بارك اوستن» مسجلاً زمناً قدره 1.29.35 ساعة. واحتل المركز الخامس الفارس غيث عبدالواحد صقر ممتطياً «هتان» لإسطبل إس إس مسجلاً زمناً قدره 1.29.37 ساعة.

ليلى المرزوقي تتصدر الثانية

تصدرت الفارسة ليلى المرزوقي من إسطبل الكمدة المرحلة الثانية للسباق لمسافة 40 كلم «اللون الأصفر»، ممتطية صهوة «مومنتوم» مسجلة زمناً قدره 2.50.27 ساعة، وتلاها في المركز الثاني الفارس سعيد حمود الخياري من إسطبل إٍس إس ممتطياً صهوة «عبير لين بارك أوستن»، مسجلاً زمناً قدره 2.50.34 ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس غيث عبدالواحد صقر ممتطياً صهوة «هتان» مسجلاً زمناً قدره 2.51.04 ساعة، وتلاه في المركز الرابع الفارس سعيد سالم عتيق خميس المهيري من إسطبل إٍس إس مسجلاً زمناً قدره 2.51.04 ساعة، وجاء بعده في المركز الخامس الفارس سيف جمعة محمد خميس بالجافلة مسجلاً زمناً قدره 2.51.30 ساعة.

سعيد الخياري نجم الثالثة

توج سعيد حمود الخياري بطلاً للمرحلة الثالثة «اللون الأزرق» لمسافة 26 كلم ممتطياً صهوة الجواد «عيبر لين بارك اوستن» لإسطبل «أس. أس» مسجلاً زمناً قدره 3.53.43 ساعات، وتلاه في المركز الثاني الفارس غيث عبدالواحد صقر، ممتطياً صهوة «هتان» لإسطبل إس إس مسجلاً زمناً قدره 3.53.16، وجاء في المركز الثالث سعيد سالم عتيق خميس المهيري من إسطبل إٍس إس، ممتطياً صهوة «شومان»، والذي تقرر اعتزاله عقب 17 عاماً من الإنجازات الحافلة مسجلاً زمناً قدره 3.53.43 ساعات، وتلاه سيف جمعة محمد خميس بالجافلة ممتطياً «مخلاب» لإسطبل إس إس مسجلاً زمناً قدره 3.54.55 ساعات.

قرار

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً يسمح باستخدام سدادات الأذن وسدادات الأنف في سباقات القدرة، التي تقام في مدينة دبي الدولية للقدرة.