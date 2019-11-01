منافسة ساخنة في تحدي اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تتواصل الإثارة في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم لليوم الثاني على التوالي بتنظيم تحدي سيح السلم للقدرة المفتوح لمسافة 119 كم اليوم، ويشهد السباق منافسة ساخنة بين نخبة الفرسان من مختلف إسطبلات الدولة، وتم رصد جوائز قيّمة للفائزين عبارة عن 3 سيارات للأبطال أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، و200 ألف درهم لصاحبي المركزين الرابع والخامس، وجائزة نقدية من المركز السادس وحتى المركز 20 بقيمة 100 ألف درهم. وينقسم السباق إلى 4 مراحل: الأولى لمسافة 40 كلم «المحور الأصفر»، والثانية لمسافة 35 كلم «المحور الأحمر»، والثالثة لمسافة 26 كلم «المحور الأزرق»، والرابعة لمسافة 18 كلم «المحور الأبيض».