جوائز مالية قيمة في انتظار الجماهير

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكملت إدارة مضمار جبل علي استعداداتها لانطلاقة الموسم الجديد، إذ حشدت كل إمكانياتها لتنظيم مهرجان الافتتاح بما يليق بأهمية ومكانة المضمار.

وقامت الإدارة بتجهيز كافة المرافق والخدمات في مختلف مواقع وأرجاء المضمار لاستقبال الحشود الجماهيرية وتوفير كل سبل الراحة والتسهيلات الممكنة، وتشمل الخدمات: حافلات شركة «ثريفتي لتأجير السيارات» تقوم بنقل الجماهير من مواقف السيارات إلى داخل المضمار بجوار الكافتيريا، توفير النقاط الطبية والإسعافات الأولية على طول المضمار، كافتيريا لتقديم مختلف الأطعمة والمشروبات للجماهير، جميع الخدمات الأخرى والمطلوبة أثناء السباقات.

هدايا عينية

علاوة على ذلك فقد تم رصد عدد كبير من الهدايا والجوائز للجماهير كالآتي: هدايا عينية قيمة مجاناً لكل جماهير المضمار من الرجال والسيدات والأطفال وعددها حوالي 18 ألف هدية مقدمة من مضمار جبل علي سوف توزع على بوابات الدخول، جوائز عينية وإلكترونية للجماهير، يتم السحب عليها بين الأشواط بواسطة كوبونات مجانية توزع عند بوابات الدخول، وهذه الجوائز مقدمة من الشركات المساندة، وعددها 130 جائزة وستكون توقيتات السحوبات كالآتي:

الساعة 12 ظهراً (سحب على 25 جائزة)

الساعة 1.15 (سحب على 30 جائزة)

بعد نهاية السباقات (سحب على 45 جائزة)

بوكسات الضيافة (سحب على 30 جائزة)

كما تم تخصيص جائزة مالية بقيمة 10 آلاف درهم ستوزع على 25 فائزاً بواقع 400 درهم لكل منهم سيتم السحب عليها عقب نهاية السباق، بالإضافة إلى إجراء القرعة على سيارة «شيري أريزو 3» بعد نهاية الشوط السابع.

جوائز الترشيحات

وتبلغ قيمة الجوائز المالية للترشيحات 70 ألف درهم قسمت كالتالي:

جائزة الشوط الأول (4000 درهم)

جائزة الشوط الثاني (4000 درهم)

جائزة جبل علي المزدوجة (الثالث والرابع) (10 آلاف درهم)

جائزة الشوط الخامس (4000 درهم)

جائزة الشوط السادس (4000 درهم)

جائزة الشوط السابع (4000 درهم)

الجائزة المالية الكبرى (40 ألف درهم)