«جبل علي» يدشن موسمه بسباق «البرشاء» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

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تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي للمضمار الأصفر، يدشن اليوم مضمار جبل علي أولى سباقاته، الذي سيحمل اسم «سباق البرشاء» ويتضمن 7 أشواط للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة 89 خيلاً.

وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرابع الرئيسي لمسافة 1400 متر برعاية «إسطبلات شادويل» البالغ قيمة جوائزه 120 ألف درهم، بمشاركة 13 خيلاً أبرزها: «هاي أون لايف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «إقتران» و«تدبير» و«زينهم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «حالك» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «ميستسك مون» و«جست إيه بيني» و«روكيت باور» لمحمد خليفة البسطي، «هايد بارك» لسلطان علي.

الشوط الأول

ويشهد الشوط الأول لمسافة 1200 متر برعاية «المشرق لخدمات الري» والبالغ قيمة جوائزه 75 ألف درهم، مشاركة 11 خيلاً أبرزها: «رايج» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، «على مهلك» و«أنثوني إي» و«شنغهاي سيتي» لنقابة «بورسلي للسباقات»، «دبي كنال» لعيلان حمد كدفور المهيري.

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر برعاية «اسكانا - تكافل - الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين» والبالغ قيمة جوائزها 75 ألف درهم، 13 خيلاً أبرزها: «يجول» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «دالتري» للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، «كامبريولير» لـ «جالاكسي للسباقات»، «دافي لامب» و«إمبريزون» لنقابة بورسلي للسباقات.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث لمسافة 1200 متر برعاية «الشعفار للاستثمار» والبالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، مشاركة 14 خيلاً أبرزها: «الفلك» و«تأمل» و«شجي» و«الراصد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «كول تو وور» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «بنتر» لسمو الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم.

الشوط الخامس

يشارك في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر برعاية «الرضا لوساطة التأمين» والبالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم، 14 خيلاً أبرزها: «ريتش آند فيمص» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «كد ماليبو» و«متوكد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «روكلي» للشيخ حشر محمد آل مكتوم، «دينجرس ثوت» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، «إندلس جولد» لنقابة «فينكس للسيدات».

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس لمسافة 1800 متر برعاية بنك دبي التجاري والبالغ قيمة جوائزه 90 ألف درهم مشاركة 10 خيول أبرزهم، «تفاخر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «هوكر» لسمو الشيخ سعيد بن محمد آل مكتوم، «سبيريت أوف اسكوتلاند» لنقابة «بورسلي للسباقات»، «مايتيلي» و«جيمسيان» لمحمد خليفة البسطي، «آروواي» لمنصور إبراهيم السلمان وفايز التركماني.

الشوط السابع

يُشارك في الشوط السابع لمسافة 1950 متراً برعاية SIS UK والبالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم 14 خيلا أبرزهم ، «الثاقب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «سكاي جازر» لسمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم، «كومبليانس» لأبوظبي ريسنغ، «فيتزسايمونس» ليوسف علي يوسف الخاجة آل علي، «إيست آسيا» لسيد حشيش، «مقاتل» لمنصور المنصوري، «كرينسبيل» لعبدالعزيز خالد النوري، «هالو» لمحمد خليفة البسطي.