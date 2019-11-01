مكارم فارس العرب محل تقدير الجميع

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدم الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، بجزيل الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك بالإنابة عن المهتمين برياضة الفروسية خاصة في سباقات القدرة لدعم سموه اللامحدود لهذه الرياضة وعلى مكارم سموه التي تجد التقدير من الجميع.

وتمنى الهاجري التوفيق للجميع في السباقات المقبلة. وعن سباق الأمس الافتتاحي، قال: إن السباق شهد مشاركة كل المدربين، ما أثبت استعداد الجميع لانطلاقة الموسم والذي يتوقع أن يكون قوياً ومثيراً في كل منافساته.

وتقدم الهاجري بالتهنئة للفائزين في السباق متمنياً حظاً أوفر لمن لم يحالفهم الحظ والتوفيق في هذا السباق.