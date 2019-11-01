محمد العضب: بداية ناجحة ومميزة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، بدعم واهتمام أصحاب السمو الشيوخ برياضة القدرة، ما قادها إلى تحقيق أبرز الإنجازات العالمية، وأضاف عقب تتويج الأبطال، إن بداية الموسم جاءت ناجحة ومميزة بمشاركة كبيرة من مختلف الإسطبلات في الدولة.

واستطرد : نعاهد مجتمع الفروسية بتنظيم أفضل السباقات بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبما يتفق مع روح رياضة الفروسية ورقيها وما تمتاز به من شفافية،

وعن الاجتماع المقبل للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للفروسية في موسكو قال: الدولة تسعى بخطى حثيثة لتشكيل منظمات دولية للحفاظ على مكاسب الدولة في الفروسية وألا تضيع إنجازاتها بفعل قرارات غير صائبة ولا تتناسب مع رياضة الفروسية.وأشاد العضب بدور فرق العمل واللجان المختلفة بالسباق، ما أسهم في إنجاحه ، متقدماً بالتهنئة للفائزين.