«المضمار العائلي» يوقد شمعته الـ 28

إعداد - خالد المهيري

الأب الروحي

يمثل سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي لمضمار جبل علي، بفضل ما يوليه من رعاية واهتمام، منذ أن كان المشروع فكرة، حتى رأى النور وأصبح قبلة لعشاق ومحبي الفروسية، وانعكس اهتمام سموه على رسائل المحبة التي يرسلها جمهور المضمار بعد كل موسم إلى سموه، تقديراً لما يجدونه خلال حضورهم للسباقات، حيث ظل سموه يوجّه دائماً ويوصي بأمر الجمهور لتسهيل راحته والاهتمام به، ويضاف إلى ذلك الوجود المؤثر لخيول سموه في سباقات المضمار، ما انعكس إيجاباً على التنافس بين نخبة الخيول.

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يشتهر المضمار العائلي سنوياً بإقامة 4 بطولات، هي

1. جبل علي ستيكس

2. جبل علي للميل

3. جبل علي للسرعة

4. جبل علي كلاسيك (اليوبيل الفضي)

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يتم السحب على 11 سيارة فئة «شيري اريزو -3»، موزعة على سباقات الموسم، مقدمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وتعتبر جائزة السيارة أكثر الفعاليات جذباً للجمهور، ويجري السحب بعد نهاية السباق.

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يبلغ إجمالي الجوائز المالية المرصودة للترشيحات الصحيحة 70 ألف درهم، بواقع 4 آلاف درهم لكل شوط، ما عدا الشوطين الثالث والرابع، اللذين تبلغ جائزتيهما 10 آلاف درهم، إضافة إلى الجائزة المالية الكبرى، وتبلغ قيمتها 40 ألف درهم.

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سيتم توزيع 10 آلاف درهم على 25 فائزاً، بواقع 400 درهم لكل منهم، عن طريق السحب على الكوبونات عقب نهاية السباق

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ينظم مضمار جبل علي 5 مهرجانات خلال الموسم، ترتبط بالمناسبات الوطنية والاحتفالات الاجتماعية، أهمها مهرجان اليوم الوطني، ومهرجان افتتاح الموسم، ومهرجان الختام، وتتنوع الفعاليات خلال هذه المهرجانات.