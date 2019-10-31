«بلقيس» تبحث عن ختام «كأس زايد» في بوردو

المصدر: بوردو - البيان الرياضي

يحتضن مضمار بوردو، في فرنسا، فعاليات الجولة الختامية من سباق كأس زايد لبطولة تحدي البريدرز كب للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى، البالغة جائزته المالية 45 ألف يورو.

ويقام تحت مظلة النسخة 11 من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة. ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ويقام المهرجان بالتزامن مع عام التسامح.

ويتضمن المهرجان كأس زايد وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار» ومونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين «إيفهرا»، وكأس الوثبة ستاليونز، وجوائز «أم الإمارات» أبوظبي 2019، ودولية الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني.

وتجتذب الجولة الختامية لمسافة 1900، 6 خيول سبق لها الفوز بمجموعة من السباقات المصنفة تتصدرها الفرس «بلقيس» لياس إدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبإشراف توماس دومليت، وبقيادة أورتيز مندزابل.

ينافس على اللقب «روديس دي لوب» بإشراف شارل جوردين وبقيادة مكسيم فولون، و«خطاب» بقيادة جيروم كابري، و«خير الشام» بقيادة جوليان أوج، وكلاهما بإشراف توماس فورسي. وهناك «الريما مونلو» بإشراف أو تريجوديت وبقيادة ستيفان باسكويه، و«رزالا» بإشراف دايمين فاتريجانت وبقيادة مايكل فورست.

يذكر أن الجواد «إيستر مون» قد توج بلقب الجولة الأولى من سباق كأس زايد، الذي أقيم بمضمار سام هيوستون بارك في تكساس، وتوج بلقب الجولة الثانية التي أقيمت بمضمار مراكش في المملكة المغربية الجواد «أدي دو سانت لون». وكان الفوز في الجولة الثالثة التي أقيمت في ستوكهولم بالمملكة السويدية من نصيب الجواد «المونتزيه مونلو».

فيما حقق الجواد «هجرس» لقب الجولة الرابعة التي أقيمت في مضمار وندسور بالمملكة المتحدة. وانتزع «سلام الخالدية» لقب الجولة الخامسة التي أقيمت في وارسو في بولندا.

فيما نال لقب الجولة السادسة التي أقيمت في دوندخت الجواد «لايتنج بولت»، وخطف الجواد «فاسليف» لقب الجولة السابعة التي أقيمت في كازان بجمهورية تتارستان. ونال الجواد «عسكر» لقب الجولة الثامنة، فيما كسب لقب الجولة التاسعة الجواد «رامز العزيز».

يقام على هامش سباق كأس زايد جولة ترويجية لسباق دولية الشيخة لطيفة لخيول البوني التي تعتبر من أكثر البطولات اجتذاباً للفرسان الصغار، وتحظى بالاهتمام والمتابعة، وهي مخصصة للفرسان في سن 10 إلى 13 عاماً، يمتطون صهوات الخيول الصغيرة «البوني» التي لا يزيد ارتفاعها على 134 سنتيمتراً.