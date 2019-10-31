كأس الوصل يدشن تحديات «دبي الدولية للقدرة»

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

يدشن كأس الوصل للقدرة في الساعة السابعة من صباح اليوم، موسم السباقات في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم. وتم تحويل مسافة السباق إلى 119 كلم بدلاً من 100 كلم، وهو مخصص للإسطبلات الخاصة.

ومن المتوقع أن تشهد ضربة بداية الموسم الجديد مشاركة مرتفعة من نخبة الفرسان من مختلف الإسطبلات في الدولة. وتم رصد جوائز قيمة للفائزين وسيمنح أصحاب المراكز الثلاثة الأولى جوائز عينية قيمة عبارة عن سيارات، و200 ألف درهم لصاحبي المركزين الرابع والخامس، وجائزة نقدية للفائزين من المركز السادس وحتى المركز العشرين بقيمة 100 ألف درهم.

إثارة

تتجدد الإثارة في مدينة دبي الدولية للقدرة بعد إطلاق شارة بدء السباقات الرئيسية رسمياً اليوم، حيث تشمل الروزنامة باقة من الفعاليات المميزة، لعل أبرزها مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة.

والذي يشمل مجموعة من السباقات تستقطب مشاركين من داخل الدولة وخارجها، كما يعتبر الحدث الثاني المهم هو مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة والذي لا يخلو من الإثارة باعتباره يشمل سباقات مختلفة الفئات مثل الإسطبلات الخاصة والسيدات.

ثنائية

ويتطلع إسطبل زعبيل إلى المحافظة على اللقب اليوم والذي نال الثنائية في سباق الموسم الماضي عبر الفارس حمدان أحمد المري الذي امتطى صهوة «كاستليبار كورونا» بزمن وقدره 3.23.25 ساعات، والفارس غانم سعيد العويسي الذي احتل المركز الثاني على صهوة الفرس «لا مونيتو» لإسطبل زعبيل محققاً زمناً قدره 3.23.52 ساعات.

فيما نالت المركز الثالث الفارسة ليلى المرزوقي على صهوة الفرس «زجرة» لإسطبل الكمدة للقدرة مسجلة زمناً قدره 3.24.00 ساعات. وينقسم السباق إلى 4 مراحل: المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المحور الأصفر»، ثم المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم «المحور الأحمر»، والمرحلة الثالثة لمسافة 26 كلم «المحور الأزرق»، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 18 كلم «المحور الأبيض».

شروط

ويشترط في سباق اليوم، أن يكون عمر الخيل 6 سنوات فما فوق، وأن لا يقل وزن الفارس عن 55 كلغ، على أن يكون الحد الأدنى للسرعة 14 كلم بالساعة. كما يشترط ألا يزيد نبض الخيل على 64 نبضة في الدقيقة خلال عملية الفحص بعد نهاية كل مرحلة.

وسيعقد ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ ﻋﻨﺪ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻱ، ونوهت اللجنة بضرورة تهيئة وتجهيز الخيل ﻗﺒﻞ ﺇﺣﻀﺎﺭﻩ ﻟﻠﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ لعملية الفحص ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ وسيتم استبعاد ﺃﻱ ﺧﻴﻞ ﻳﺮﻓﺾ ﺃﻭ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮاً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ الطبي ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ.

نظام

ومنعت اللجنة المنظمة استخدام ﺍﻟﺴﻮﻁ ﻭالمهماز ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻡ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺟﺪاً، وفي حال لم يجتز الخيل ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺰﻣﻦ المحدد وسمح ﺑﻌﺮﺿﻪ ﻣﺮﺓ أﺧﺮﻯ يجب ﺃﻥ يخرج ﻣﺼﺤﻮﺑﺎً ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ الخيل ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ ﻭﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻣﻦ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍلخروج ثم يعبر مجدداً ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻱ ﻟﻴﺴﺠﻞ ﻟﻪ ﺯﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺟﺪﻳﺪ.

وﺃﻱ ﺧﻴﻞ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ يجب ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻱ المسؤول ﻗﺒﻞ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ.

وسيتم ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ الجهاز الإلكتروني ﺃﻭ ﺍﻟﻴﺪﻭﻱ لمراقبة ﻧﺒﻀﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺐ وتحديد ﻣﻌﺪﻝ ﻧﺒﻀﺎﺕ ﻗﻠﺐ الخيل ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ المتبع، وﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ تأخير ﺃﻭ مماطلة ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ ﺗﻌﺮﺽ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ، ويمنع ﻣﻨﻌﺎً ﺑﺎﺗﺎً ﺗﻘﺪيم جميع أﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺨﻴﻮﻝ ﻭﺍﻟﻔﺮﺳﺎﻥ في ﺁﺧﺮ 2 كم وفي حال المخالفة سوف يتم استبعاد الفارس المخالف.