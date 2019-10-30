«البرشاء» يدشن النسخة 28 لمضمار جبل علي

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا، خالد المهيري، - علي الظاهري

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، أعلن مضمار جبل علي عن اكتمال كل الاستعدادات لانطلاقة النسخة 28 من موسم المضمار الأصفر، إذ سيحمل السباق الأول للمضمار اسم «سباق البرشاء».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في فندق حياة ريجنسي، بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وممثلي الشركات الرعاية للسباق.

مبادرة جديدة

وأعلن ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عن إطلاق مبادرة مسابقة التلوين لطلاب المدارس في الدولة، بدعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، أسوة بمسابقة سموه التي تقام سنوياً في سباق «دبي الدولي للخيول العربية» في مضمار «نيوبري» بإنجلترا.

وقال إن المسابقة ستطرح إلى عشر مدارس بالدولة لتلوين مجسمات الخيول وسينال الفائزون يوم 13 ديسمبر جوائز مالية حيث يحصل الفائز الأول على 15 ألف درهم، والثاني 12 ألف درهم، والثالث 10 آلاف درهم، ومن الرابع إلى العاشر مبالغ متساوية تقديراً لمجهودات الطلاب في تلوين الخيل، ما يجعلهم أكثر ارتباطاً بالخيل منذ نشأتهم الأولى.

وأشاد ميرزا الصايغ بالتجاوب التي وجدته المبادرة من وزارة التربية والتعليم وعلى رأسها معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم.

وأضاف الصايغ أن هذه السياسة والمبادرات الحكيمة تصب في السياسة نفسها التي وضعها الآباء المؤسسون على رأسهم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، والمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

وسار على هذا النهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

الخيول العربية

كما أعلن ميرزا الصايغ عن التوجه لتنظيم سباق للخيول في الهند، مضيفاً أن الهند تشترط أن تكون الخيول وملاكها من داخل أراضيها، ولذلك قررت «شادويل» إرسال فرسات للاستيلاد في الهند لتكون خيولها من مواليد الهند حتى يسهل عملية مشاركتها في السباقات.

كما أعلن ميرزا الصايغ، عن إقامة سباق للخيول العربية في مضمار «آسكوت» العريق في إنجلترا يوم 8 من مايو العام المقبل برعاية «شادويل».

وأكد ميرزا الصايغ مواصلتهم دعم ورعاية المضامير المحلية في «أبوظبي» و«العين»، مقدماً الشكر لإدارة المضمارين لاهتمامهما في تنظيم السباقين.

بداية الموسم

ومن جانبه، تقدم المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي بالتهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وإلى جميع شيوخ آل مكتوم الكرام، بمناسبة بداية موسم السباقات في جبل علي تحت رعاية وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي للمضمار الأصفر.

كما تقدم المهندس شريف الحلواني بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، الداعم الرئيسي لمضمار جبل علي، وإسطبلات ومزارع «شادويل» و«ديرنزتاون» المملوكة لسموه على دعمهم المتواصل لسباقات المضمار العائلي.

يوم احتفالي

كما شكر المهندس شريف الحلواني كل رعاة «سباق البرشاء»، الذين لم يتوانوا في مساندة المضمار الأصفر على مر السنين التي مضت من عمر المضمار الرائد.

وأضاف قائلاً «نعلن عن افتتاح هذا الموسم المتميز، الذي أعدت له إدارة المضمار العدة للخروج بيوم احتفالي كبير يليق باسم مضمارنا الحبيب، راجين أن ينال هذا الاحتفال رضاكم وأن تستمتعوا بما يحتويه من فقرات متنوعة تم الإعداد لها بدقة حتى نرد الجميل لجماهيرنا الغالية التي كانت دائماً حاضرة معنا، لتضفي على المضمار الكثير من ألوان الإثارة والمتعة».

كما رحب المهندس شريف الحلواني بالوجود المتواصل لهيئة الإمارات لسباق الخيل ما يثمر عنه الكثير من التعاون لتطوير خدمات المضمار الأصفر بما يتلاءم مع احتياجات الملاك والمدربين والفرسان وكذلك اللجان التحكيمية المنتشرة في المضمار.

مضمار تدريبي

وأكد المهندس شريف الحلواني أنه خلال فترة توقف موسم السباقات في الدولة، تم إنشاء مضمار تدريبي بالقرب من المضمار الرئيسي، والغرض منه تدريب خيول إسطبلات «جبل علي»، إذ نأمل أن تحقق خيول الإسطبل النتائج المرجوة خلال هذا الموسم.

ومتمنياً التوفيق والنجاح للإسطبل تحت إدارة المهندس محمد سعيد الشحي مدير عام مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ومدير سباقات وإسطبلات «جبل علي»، والمدرب المتميز نيكولاس باشلارد.

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أعلن عبيد سيف الزعابي، ممثل مركز معلومات دبي لسباق الخيل، عن القيمة الإجمالية لجوائز الترشيحات وتبلغ 70 ألف درهم، بالإضافة إلى 10 آلاف درهم ستوزع على 25 فائزاً بواقع 400 درهم لكل منهم سيتم السحب على الكوبونات عقب نهاية السباق.

وأضاف الزعابي أن ترشيحات الشوط الثالث والرابع تم دمجها في جائزة واحدة وهي «جبل علي المزدوجة»، التي تبلغ قيمتها المالية 10 آلاف درهم، بنظام النقاط. كما سيجرى سحب على سيارة «شيري أريزو 3» بعد نهاية الشوط السابع والختامي.

رعاة المضمار الأصفر جاهزون للموسم الجديد

أعلن رعاة مضمار جبل علي جاهزيتهم التامة للموسم الجديد الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل عبر سباق البرشاء. وتوجه عامر محمد مكي رئيس المسؤولية الاجتماعية والرعاية والفعالية في بنك دبي التجاري، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، على جهود سموه واهتمامه بتطوير رياضة الفروسية بالدولة، وإلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي لمضمار جبل علي.

حيث يقف مضمار جبل علي شامخاً وشاهداً على الدور الكبير الذي يلعبه سموهما في سبيل رقي وتطور سباقات الخيل، كما خص بالشكر اللجنة المنظمة على إتاحتها لهذه الفرصة لبنك دبي التجاري ليكون جزءاً من هذا الحدث المميز والعريق، والذي يعتبر من أبرز الفعاليات الرياضية في دبي ودولة الإمارات.

وأضاف مكي إن بنك دبي التجاري يعتبر نفسه أحد الشركاء المميزين لمضمار جبل علي للفروسية على مدى أكثر من 22 عاماً في خطوة تعكس مكانة البنك كراع رئيسي للأحداث والفعاليات الرياضية بشكل عام، وأحداث الفروسية بشكل خاص، مشيراً إلى أن مشاركتهم في رعاية هذه السباقات تتماشى مع استراتيجية البنك بلعب دور حيوي فعال في مسيرة النمو والازدهار في البلاد في جميع المجالات.

كما تتماشى مع التزامهم الاجتماعي. وأردف قائلاً: حرصنا على خدمة المجتمع والنهوض بمسؤولياتنا الاجتماعية تجاه الوطن في مجالات عدة.

والسير على نهج القيادة الرشيدة التي وجهت بدعم كافة أشكال المبادرات التي تعنى ببناء شباب الوطن وقادة المستقبل، بدءاً بدعم المبادرات الخيرية والاجتماعية، وانتهاءً بدعم الأنشطة الرياضية وخاصة الفروسية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتراث المنطقة وتشكل جزءاً أساسياً من الحياة والثقافة الإماراتية.

وأشاد مكي بالتطور الكبير الذي شهدته سباقات الخيول في الدولة مع نجاحها في الوصول إلى العالمية، وتحقيق طفرات كبيرة نالت إشادة واسعة على كافة الصعد، بحيث أصبح اسم الإمارات عالياً وخفاقاً في جميع محافل وسباقات الفروسية محلياً وعالمياً، معرباً عن سعادتهم بالنجاح الذي يحققه مضمار جبل علي من عام إلى آخر، متمنياً لهذا الحدث المثير والمميز كل التوفيق والنجاح في الموسم الجديد.

واعرب عبد العزيز حبيب الرضا رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حبيب، عن سعادته بتمثيل «الرضا لوساطة التأمين» داعماً ثانوياً لأول سباق في الموسم الجديد، وقال إن «الرضا لوساطة التأمين» تشارك مضمار جبل علي قواسم مشتركة جذرية أهمها الاستباق في الريادة والتفاني في خدمة المجتمع، مما جعل من المضمار العائلي الأول في روزنامة محبي سباقات الخيل.

وتمنى الرضا التوفيق للإدارة القائمة على مضمار جبل علي وعلى رأسهم سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي لمضمار جبل علي، ولجميع القائمين على هذا الصرح المميز.

من جهته، قال عبد الحليم برقاوي ممثل الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين- تكافل، تتشرف الشركة بالاستمرار بالمشاركة في رعاية فعاليات سباق الخيل والفروسية في مضمار جبل علي بناء على توجيهات الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مجلس الإدارة، وتعليمات أحمد الكاظم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وتوجه برقاوي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي لمضمار جبل علي، وإلى ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وإلى المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وإلى جميع العاملين في مضمار جبل علي ووسائل الإعلام المختلفة، راجياً أن يكون الموسم الجديد ممتعاً للجميع.

وتقدم سهيل نجار ممثل شركة المشرق لخدمات الري، بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة العد العكسي لانطلاق إكسبو دبي 2020، وإلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي لمضمار جبل علي.

ولطاقم المضمار الأصفر، وعلى رأسهم المهندس شريف الحلواني مدير المضمار، بمناسبة انطلاقة الموسم الجديد لسباقات هذا المضمار العريق الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من فعاليات دبي المتميزة.

وقال إن هذه الانطلاقة لموسم رياضي واعد يتزامن مع العد العكسي لحدث اقتصادي عالمي متميز يعزز مكانة الدولة الاقتصادية، ويعتبر تنظيم الحدث ليس غريباً على دبي والتي عودتنا دائماً على مثل هذه الأحداث والمناسبات الكبيرة والمثيرة في كافة المجالات، سواء كانت رياضية أو ثقافية أو اقتصادية.

فيصل الشعفار: فخورون برعاية السباقات

نقل فيصل علي الشعفار ممثل مجموعة الشعفار للاستثمار، تحيات مجلس إدارة مجموعة شركات الشعفار للاستثمار برئاسة علي عبدالله الشعفار رئيس مجلس الإدارة.

وقال: أتقدم بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بمناسبة انطلاق موسم سباقات مضمار جبل علي لعام 2019 ـ 2020.

متمنياً التوفيق لجميع المشاركين والقائمين على هذا المضمار، كما نخص بالشكر سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي لمضمار جبل علي، على ثقته الغالية بنا كي نكون أحد الرعاة الرئيسيين لمضمار جبل علي.

وأعرب الشعفار عن سعادتهم وفخرهم بالرعاية الممتدة منذ سنوات وإتاحة الفرصة لمجموعة شركات الشعفار للاستثمار للمشاركة في رعاية سباقات هذا الموسم، متوجهاً بالشكر إلى اللجنة المنظمة وعلى رأسها المهندس شريف الحلواني والقائمين على الحدث والشركات الراعية لسعيها الدائم للارتقاء والتقدم والوصول بسباقات جبل علي لأعلى مستويات النجاح، وإلى وسائل الإعلام المختلفة متمنياً أن يكون هذا الموسم حافلاً بالإنجازات.

ياسر مبروك: 93 خيلاً في أشواط السباق

أكد ياسر مبروك ممثل جمعية الإمارات لسباق الخيل أن موسم جبل علي يتضمن تنظيم 11 سباقاً من بينها سباقان للخيول العربية على جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لمربي الخيول العربية، في يومي 21 فبراير و6 مارس المقبلين.

وسيقام يوم 21 يناير المقبل سباق جبل علي للميل وسباق جبل علي ستيكس، فيما يقام يوم 21 فبراير سباق جبل علي للسرعة، ويقام السباق الرئيسي الكلاسيكي سباق «اليوبيل الفضي» يوم 20 مارس .

وأعلن مبروك بأن سباق البرشاء الأول يشهد مشاركة 93 خيلاً مما يعد أكبر مشاركة في تاريخ المضمار، وخصص الشوط الأول للخيول المبتدئة لمسافة 1200 متر برعاية المشرق لخدمات الري ويقام الشوط الثاني لمسافة 1200 متر برعاية اسكانا . ويقام الشوط الثالث برعاية الشعفار للاستثمار ، أما الشوط الرابع الرئيسي لمسافة 1400 متر برعاية شادويل وجائزته 120 ألف درهم.

وينطلق الشوط الخامس لمسافة 1400 متر برعاية الرضا للتأمين، أما الشوط السادس لمسافة 1400 متر برعاية بنك دبي التجاري، ويختتم السباق بالشوط السابع لمسافة 1950 متراً برعاية اس آي اس بالمملكة المتحدة.