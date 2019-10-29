«سلام الخالدية» ينتزع كأس رئيس الدولة في مضمار سلوزويك

المصدر: وارسو ــ البيان الرياضي

توج الجواد «سلام الخالدية» لإسطبلات الخالدية، العائدة للأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، بلقب المحطة العاشرة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت أول من أمس، في بولندا، بختام الجولات الأوروبية.

وشهدها مضمار سلوزويك في العاصمة وارسو، وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بنسختها السادسة والعشرين، بالتزامن مع عام التسامح، وتحت رعاية سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

في ظل الاهتمام الكبير، والتوجيهات السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، لإعلاء نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ورفعة شأن الخيل العربي في دول العالم.

حلة جديدة

وأقيمت منافسات الكأس الغالية، ضمن مهرجان سباقات مضمار سلوزويك للخيول، الذي تضمّن 10 أشواط، واحتفى اتحاد الخيل العربي البولندي والمضمار، باستضافة الحدث بحلته الجديدة للمرة الأولى، وتزين المضمار بكافة أروقته بأعلام الإمارات وشعارات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، ترحيباً بمكانة ومسيرة الحدث الحافلة بالنجاحات، باعتبارها من أهم السباقات الكلاسيكية في العالم، وجاءت الترشيحات متوافقة مع انطلاقة السباق، بمشاركة 13 خيلاً، تنافست لمسافة 2400 م، ضمن فئة «ليستد».

والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، بمجموع جوائز 30 ألف يورو، وشهد سيطرة منذ البداية للجواد «سلام الخالدية»، بقيادة مارتن سرنيك، وأنهى السباق بفارق 3 أطوال وربع عن «دراجون»، الذي حل ثانياً، بقيادة مارك بريزنا، وبفارق رأس عن «تبارك الفيرا»، بقيادة اليكسندر كابردوف.

تتويج البطل

وشهد السباق وتوج الفائزين، فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام السباقات، وتوماس تشاليمونيوك رئيس اتحاد الخيل العربي البولندي، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور هوبير كوليسا مدير عام إسطبلات الخالدية في بولندا، والمدرب ماسيج كاسبرزك، والفارس مارتن سرنيك، الذين تسلموا الكؤوس وسط فرحة كبيرة بهذا الإنجاز الكبير.

والفوز المميز بلقب سباق الجولة العاشرة لأفخم سلسلة سباقات في العالم، وأعرب فيصل الرحماني عن سروره بالمنجزات الجديدة التي سجلتها محطة بولندا، التي تعد ختام الجولات في القارة الأوروبية، مبيناً أن الأصداء الواسعة من اتحاد الخيل العربي البولندي ومضمار سلوزويك وملاك ومربي الخيل وكافة مرابط وإسطبلات الخيل في بولندا، تمثل مفخرة حقيقية وصورة رائعة، تدل على المكانة الرفيعة والفخمة التي تتمتع بها الكأس الغالية في كافة دول العالم.

تطور جديد

وتقدم الرحماني بالتهنئة للأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، مالك إسطبلات الخالدية، بمناسبة الفوز الباهر للجواد سلام الخالدية، وقال: سباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، الذي شهده مضمار سلوزويك البولندي، سجل تطوراً جديداً وإضافياً في مسار حصد المزيد من المكاسب والنجاحات لسلسلة السباقات، وهي نتاج ثمرة الدعم والاهتمام المتواصل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ورؤيته السديدة لدعم وتحفيز الملاك والمربين في بولندا وأوروبا والعالم، على المشاركة والتفاعل في مختلف سباقات الخيل العربي، التي تقام في أهم المهرجانات العالمية، بما ينعكس إيجاباً على عمليات إنتاج الخيل العربي ورعايته وتطوره الكبير على مستوى سباقات الخيل العالمية.