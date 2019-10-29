«رباط الخيل» للأطفال أحدث إصدارات «الفروسية»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

عقد اتحاد الفروسية والسباق، أمس، مؤتمراً صحافياً في مقره بأبوظبي، للإعلان عن التجهيزات والإعدادات التي أقامها الاتحاد لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد 2019 ــ 2020، في كافة رياضات الفروسية، لجعله موسماً استثنائياً بكافة المقاييس، وكان من أبرز ما تم الإعلان عنه خلال المؤتمر الصحافي، مجلة جديدة للأطفال، أصدرها الاتحاد تحت اسم «رباط الخيل».

وهي أول المجلات المتخصصة في رياضة الفروسية للأطفال في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها تأتي بتقنية الواقع المعزز، وهي التكنولوجيا القائمة على إسقاط الأجسام الافتراضية والمعلومات في بيئة المستخدم الحقيقية، لتوفر معلومات إضافية، أو تكون بمثابة موجه له، والمجلة الجديدة من إنتاج شركة «سينما فيجن»، وهي إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال الإعلام.

وأعرب اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس الاتحاد، عن بالغ سعادته وفخره بهذا المشروع الهام، والذي ينبع من الاهتمام بمستقبل رياضات الفروسية، حيث إنه من أهم أهداف ذلك المشروع الطموح، أن يسهم بشكل فعال في جذب مزيد من الفرسان الصغار لممارسة رياضة الآباء، والارتباط بها، خاصة مع اهتمام قيادة الدولة بالرياضة اهتماماً غير محدود، وأردف أن اتحاد الفروسية يسعى دائماً إلى مزيد من المشروعات التي تسهم في تطور وتقدم رياضات الفروسية كاملة، وخلق مستقبل مبهر لها.

وأبدى الدكتور غانم محمد الهاجري الأمين العام للاتحاد، سعادته بمجلة «رباط الخيل»، وما يمثله هذا المشرع من دعم كبير لمستقبل الرياضة، وما يسهم به في خلق قاعدة عريضة من الفرسان الناشئين، ودعم كافة الرياضات، كما أنها تبث روح الشباب والمستقبل المشرق لرياضة الآباء والأجداد.