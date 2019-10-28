إنجاز قياسي لمربط دبي في مهرجان الجواد العربي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بسط مربط دبي للخيول العربية، سيطرته الكاسحة على نتائج مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي، السلالة المصرية، بكوكبة من جديد إنتاجه المحلي، مسجلاً إنجازاً تاريخياً قياسياً في تلك البطولة منذ انطلاقتها، وتمثل الإنجاز الجديد، في تحقيق المربط، ثلاثية ذهبية نظيفة في بطولات المهرات والأمهار والأفراس، وكاد أن يحتكر كل ذهب السلالة المصرية، قبل أن ينتزع وصافة الفحول، فضلاً عن وصافة المهرات، وشكّل الفحل «عصفور الوعب»، الذي حاز بطولة الأفحل في النسخة الماضية، بطلاً أسطورياً جديداً، أهله الانتماء إلى مربط دبي وتطبيقاته الإنتاجية.

5 ألقاب

أول المكاسب الذهبية سطرتها المهرة الواعدة «دي أميرية»، عندما تربعت على عرش بطولة المهرات، وتمكنت المهرة «دي كحايل»، من إحراز مركز الوصافة في نفس الفئة، وفي بطولة الأفراس، استطاعت الفرس الأنيقة «دي عفاف»، من السيطرة على مجريات المنافسات والتتويج بذهبية الأفراس، وتمكن مربط دبي من نيل الذهبية الثالثة مع المهر «دي سكر»، قبل أن ينتزع الفحل «دي حيدر» مركز الوصافة وفضية بطولة الأفحل، وتعتبر النسخة الثالثة عشر لمهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي للسلالة المصرية، محطة مضيئة في مسيرة الإنجازات الكبرى لمربط دبي في العديد من البطولات الدولية القوية، التي يحتفظ بصدارتها القياسية، كما يعتبر الفحل «عصفور الوعب»، مصدراً نوعياً جديداً، ضمن الماكينة الإنتاجية لمربط دبي، ما ترجم النظرة الثاقبة لإدارة المربط في اختيار الخيول المناسبة لتحقيق الأهداف المرجوة من الاشتغال على معدلات الإنتاج، في ظل توفر المربط على مجموعة من الأفراس الولودة ذات الجودة العالية.

تطور نموذجي

وأعرب المهندس محمد التوحيدي، المشرف العام، مدير عام مربط دبي للخيول العربية، عن سعادته البالغة بما حققته خيول المربط في البطولة التي اعتبرها إحدى أقوى المحطات في تنافس السلالة المصرية، وقال التوحيدي: النتائج التي حققها المربط في هذه البطولة، تناسبت مع العمل الذي قمنا به للحصول على إنتاج جديد ذي جودة عالية، ومع الإعداد الجيد للخيل، مكنها من السيطرة على مجريات المنافسات، وعلى المراكز الذهبية والفضية. سعادتنا بالغة بهذه النتائج التي سطرت لمربطنا إنجازاً قياسياً تاريخياً، وفتحت أفقاً إنتاجياً جديداً في خط السلالة المصرية، سيخدم تطويرها وتطوير الخيل العربية الأصيلة، وأضاف: دوماً كانت اختياراتنا لدعم مجموعة الأفحل المنتجة في المربط دقيقة، واختيارنا للفحل عصفور الوعب، كان بناء على تقييمنا لدمائه ومواصفاته الحيوية.

بصمة قوية

وبدوره، عبّر عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، عن سعادته الكبيرة بالإنجاز التاريخي لخيول المربط من إنتاج الفحل العالمي «رويال كالرز»، والفحل المساند «عصفور الوعب»، وقال: حصول خيول إنتاجنا المحلي على ثلاثة ألقاب ذهبية وفضيتين من البطولات الأربع في هذا المهرجان الكبير، وضعنا في المكان المناسب لقيادة إنتاج السلالة المصرية، وتعميق ما تم تحقيقه من تطور وإنجازات في السنوات الماضية، ويعتبر الفحل «عصفور الوعب»، إضافة نوعية بين الخيل المنتجة في مربط دبي، وسجل تاريخاً في بطولة الشارقة، وهو انطلاقة كبرى لإنتاج جيل جديد من هذا الفحل في المربط، وهو جيل سيضع بصمته القوية في تطوير السلالة المصرية في الإمارات والعالم.