فوز كبير لـ«الحبتور» و«ذئاب دبي» في انطلاقة موسم البولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

وسط حضور جماهيري، قاد محمد الحبتور فريقه «الحبتور» إلى فوز كبير في افتتاح موسم البولو 2019 بعد فوزه بثمانية أهداف مقابل خمسة أهداف على منافسه فريق «ايه. ام. هسكيث» والذي أقيم يوم أمس على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو بدبي لاند، فيما خطف فريق «ذئاب دبي» الفوز من فريق «غرين غيتس» بستة أهداف مقابل خمسة أهداف.

وتقام البطولة برعاية مؤسسة أسا ابلوي للأوراق المالية، وبمشاركة خمسة فرق وهي الحبتور ومهرة وذئاب دبي وايه ام هسكيث وغرين غيتس وتستمر حتى الأول من شهر نوفمبر المقبل.

وأعرب محمد الحبتور الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور عن سعادته ببداية البطولة الافتتاحية للموسم الجديد، والتي تضم خمسة فرق مشيراً إلى أن الموسم سوف يمتد إلى شهر أبريل المقبل ويتضمن بطولات عديدة لإتاحة الفرصة لكافة المستويات للمشاركة وخاصة من اللاعبين المواطنين.

وأكد أن الموسم سوف يبلغ الذروة في سلسلة بطولة كأس دبي الذهبية والتي تتضمن كأس دبي الفضية وكأس دبي الذهبية تباعاً إلى جانب بطولة تحدي دبي وبطولة الماسترز وكأس تشرشل واليوم البريطاني وغيرها من البطولات.

وسيلاقي فريق «الحبتور» في مباراته المقبلة يوم الإثنين فريق «غرين غيتس»، فيما ستجمع المباراة الثانية فريقي «مهرة» و«ايه ام هسكيث».